Oppo przeprowadza rewolucję w AI. Smartfony będą działać dłużej i mądrzej

Oppo ogłosiło właśnie przełomowe osiągnięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jako pierwsza firma na świecie, wdrożyła architekturę Mixture of Experts (MoE) bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. To innowacyjne rozwiązanie znacząco zwiększa wydajność przetwarzania AI, otwierając drzwi do jeszcze bardziej zaawansowanych i wszechstronnych funkcji sztucznej inteligencji w smartfonach.