Znana firma śmieje się z Polaków. Przesadzili?

Opera GX jest przeglądarką stworzoną dla graczy, a jak wiadomo, ci często są młodymi osobami. W związku z tym marketing musi być do nich dostosowany. Możliwe, że jest to właśnie jedną z przyczyn, dlaczego oficjalny profil Opery GX na Twitterze jest prowadzony z takim luzem. Użytkownik z Polski rzucił wyzwanie i szybko został uciszony przez Operę GX.

Użytkownik Twittera @w1ntermu73 rzucił wyzwanie oficjalnemu profilowi Opera GX. Polak chciał, by osoby odpowiedzialne z Social Media firmy go zroastowały, czyli wygłosiły w jego kierunku obraźliwy komentarz. Rękawica została podjęta i Opera GX odpowiedziała dosadnie: "Nie muszę, jesteś z Polski".

You live in Poland I don‘t need to