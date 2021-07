OnePlus oszukiwał w benchmarkach - znowu

OnePlus został przyłapany na oszukiwaniu w benchmarkach. W efekcie wpisy na temat urządzeń producenta usunięto z bazy Geekbench.

Jednym z kluczowych atutów smartfonów OnePlus od zawsze była wysoka wydajność. Producent bardzo lubi podkreślać ten fakt w swoich materiałach marketingowych i mocno zabiega o to, by jego urządzenia były postrzegane jako te najwydajniejsze na rynku. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że zabiega o ten fakt nieco zbyt mocno i już kilkukrotnie został przyłapany na oszukiwaniu w benchmarkach. Wygląda na to, że do listy możemy do liczyć kolejny taki incydent.

Tym razem sprawa dotyczy modeli OnePlus 9 i 9 Pro, a na trop nowego oszustwa wpadli dziennikarze z redakcji AnandTech. Udało się im ustalić, że urządzenia traktują aplikacje benchmarkowe na specjalnych zasadach, wyłączając w ich przypadku wbudowane mechanizmy oszczędzania energii. Jak łatwo się domyślić, taki zabieg przekładał się bezpośrednio na lepsze wyniki telefonów, które jednak nie odzwierciedlały ich realnej wydajności w codziennych zastosowaniach.

OnePlus 9 i 9 Pro usunięte z bazy Geekbench

Na doniesienia AnandTech błyskawicznie odpowiedziała firma Primate Labs, twórcy benchmarku Geekbench, którzy usunęli OnePlusa 9 i 9 Pro ze swojej bazy wyników. W wymiarze materialnym nie jest to może szczególnie bolesna kara dla OnePlusa, ale mocno godzi w wizerunek producenta. A raczej godziłaby, gdybyśmy podobnej historii nie przerabiali po raz kolejny.

Dla uczciwości warto jednak przypomnieć, że OnePlus nie jest jedynym producentem, którego przyłapano w ostatnim czasie na tego typu oszustwach. Z podobną sytuacją mieliśmy miejsce w przypadku Realme GT, który został zbanowany w teście AnTuTu. Jeśli natomiast sięgnąć pamięcią nieco dalej, szybko okaże się, że chyba nie ma aktywnego obecnie producenta, który nie miałby przynajmniej jednej tego typu "wpadki" na swoim koncie.

