Obecni dziesięciolatkowie spędzą przed smartfonami 9 lat życia

Jak dużo czasu spędzamy przy ekranach smartfonów? Coraz więcej. Obecni dziesięciolatkowie prawdopodobnie spędzą przy nich prawie dziewięć lat życia.

Jak dużo czasu spędzamy przy ekranach smartfonów? Coraz więcej, co z przerażeniem odnotowują niektórzy. Nie wspominają oni jednak, że niewielki wyświetlacz smartfonu u młodzieży zastępuje po prostu ekran komputera czy telewizora (które to wolą starsi użytkownicy elektroniki). Oczywiście spędzać czas można produktywnie (przy aplikacji do nauki języka czy pracy), można go marnować (na... wiele sposobów), czasami po prostu ratuje on od nudy (na przykład podczas długiej wyprawy koleją). Tyle teorii - sam czas korzystania jeszcze niewiele mówi. Jest to jednak istotna ciekawostka choćby z tego powodu, że pokazuje, w którą stronę zmierza świat i jak zmieniają się zwyczaje każdego pokolenia.

WhistleOut postanowił zbadać czas wykorzystania smartfonów przez różne generacje Amerykanów. Przebadał on Millenialsów, Generację X i Boomerów. Oczywiście ciągle należy pamiętać, że te nazwy i przypisywane im lata są oparte na amerykańskiej specyfice, w Polsce jest zupełnie inaczej. W obu krajach różnią się szczególnie pierwsze i trzecie pokolenie. Pierwsza grupa orientacyjnie obejmuje jednak obecną młodzież, druga - rodziców, trzecia - dziadków. W pierwszym przypadku średni dzienny czas korzystania ze smartfonu wyniósł 3,7 godziny, w drugim - 3 godziny, w trzecim - 2,5 godziny. Obecnie przeciętnym wiekiem dostawania pierwszego smartfonu jest już 10 lat. Oznacza to, że przeciętny dziesięciolatek przez całe swoje przyszłe życie aż 8,74 roku życia spędzi przed wyświetlaczem smartfonu.

Zobacz: Huawei sprzedał markę telefonów Honor

Zobacz: Sony już 60 lat produkuje telewizory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: whistleout, wł