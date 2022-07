Nubia RedMagic i ZTE Axon z oficjalną dystrybucją w Polsce

W polskich sklepach zwiększy się dostępność smartfonów Nubia RedMagic i ZTE Axon. Oficjalnym dystrybutorem tych marek w Polsce została firma CK Mediator.

Firma ZTE miała już wcześniej polskich dystrybutorów, m.in. firmę Komsa, w swoim czasie, osobno na wielkie wejście liczyła też Nubia, pilotowana u nas przez firmę Nelro Data. Bez większych sukcesów – obie chińskie marki wciąż pozostawały w cieniu konkurencji, a z czasem kupno w Polsce najnowszych smartfonów ZTE i Nubia stało się prawdziwym wyzwaniem.

Jak dotąd w Polsce nie była jeszcze oficjalnie obecna gamingowa marka RedMagic, która w ostatnim czasie wprowadza naprawdę ciekawe smartfony z wieloma fajnymi funkcjami. Telefony z linii ZTE Axon, jak i gamingowe RedMagic, można za to kupić z zamówieniem do Polski w internetowych sklepach producenta pl.ztedevices.com czy eu.redmagic.gg.

Wygląda jednak na to, że wkrótce dostępność tego sprzętu w polskich sklepach zwiększy się. Oficjalnym, a jednocześnie wyłącznym dystrybutorem marki RedMagic w Polsce został CK Mediator. Firma wprowadzi także do Polski smartfony ZTE z linii Axon. Dostępne będą również akcesoria tych marek. Choć na razie dystrybutor nie udzielił jeszcze informacji na temat serwisu gwarancyjnego, to należy się spodziewać, że będzie on również stanowił część oferty.

Jakie urządzenia się pojawią? W ofercie importera będą dostępne takie modele jak RedMagic 7, RedMagic 6R, ZTE Axon 30 5G, słuchawki bezprzewodowe RedMagic TWS Cyberpods, zegarek RedMagic Watch, a także dodatki do telefonów, jak RedMagic Turbo Gaming Cooler oraz RedMagic Protective Case. Część produktów będzie dostępna w przedsprzedaży w sklepach oficjalnych partnerów, do których należą obecnie x-kom, Funtech i ZTE Shop.

RedMagic 7

ZTE to jedna z większych chińskich firm technologicznych, która u nas jest kojarzona również ze sprzętem sieciowym. W 2012 roku producent stworzył submarkę smartfonów Nubia, która po trzech latach stała się oddzielną firmą Nubia Technology. W 2017 roku udziały ZTE w Nubii zmniejszyły się poniżej 50%, co jeszcze bardziej przyczyniło się do jej niezależności. Natomiast w 2018 roku Nubia Technology stworzyła gamingową submarkę RedMagic, która również coraz częściej dystrybuowana jest niezależnie.

Wzajemne zależności między tymi firmami i markami przypominają trochę relacje między Xiaomi, Redmi i POCO, a wcześniej też Huawei i Honor.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: wł., CK Mediator