Nothing szykuje coś nowego. Premiera w tym tygodniu

Firma Nothing wy[puściła do tej pory na rynek kilka urządzeń, w tym trzy smartfony. Jeszcze w tym tygodniu ma się pojawić coś zupełnie nowego, ale nie wiadomo co.

Fani marki Nothing powinni zaznaczyć w swoich kalendarzach datę 20 marca 2024 roku. Zgodnie z krótkim klipem wideo, opublikowanych przez założoną przez Carla Pei firmę w serwisie X, tego dnia wydane zostanie coś nowego. Nie mamy jednak pojęcia, co to będzie. Nie ujawnia tego również wspomniany wcześniej film, w którym występują Carl Pei (CEO Nothing) oraz Julie (Content Team).

Słowa, które padają z ust Julie sugerują, że nowość marki Nothing będzie również czymś nowym w branży, czego do tej pory nikt nie zrobił. Co to takiego? Tego powinniśmy się dowiedzieć już w najbliższą środę (20.03.2024).

Fani marki wymyślają różne teorie, na temat nadchodzącej nowości. Są to między innymi:

smartfon Nothing Phone (3),

bielizna z wzorem Glyph,

jakaś aktualizacja oprogramowania,

kolejne słuchawki douszne.

A jak Ty myślisz? Daj nam znać w komentarzu.

Zobacz: Nothing Phone (2a) – do 1500 zł trudno o lepszy telefon (test)

Zobacz: Nothing ma nową funkcję do nagrywania rozmów. Teraz zrobisz to dyskretnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Nothing, Phone Arena