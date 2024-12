Wybuchł telefon znanej marki. Nie żyje 55-latek

W tragicznym wypadku zmarł Suresh Sangrame, 55-letni dyrektor szkoły Zilla Parishad. W jego kieszeni eksplodował smartfon CMF Phone 1, marki należącej do brytyjskiej firmy Nothing.

Tragedia w Sakoli Taluka

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w rejonie Sakoli Taluka, w stanie Maharasztra w Indiach. Suresh Sangrame jechał nocą na motocyklu, gdy niespodziewanie w jego kieszeni eksplodował smartfon CMF Phone 1. Podczas podróży na spotkanie rodzinne dyrektor szkoły miał ze sobą jednego pasażera, który spadł z motocykla odnosząc liczne obrażenia i przechodzi obecnie leczenie.

Sangrame miał mniej szczęścia, doznał poważnych poparzeń w wyniku eksplozji i pożaru, który się rozpętał. Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala 55-latka nie udało się uratować.

Telefon miał tylko miesiąc

Według ustaleń policji telefon CMF Phone 1 miał zaledwie miesiąc, a dokładna przyczyna wybuchu urządzenia jest wciąż badana. Wstępne raporty wskazują prawdopodobieństwo przegrzania akumulatora, ale policja nadal ustala konkretny powód nieszczęśliwego wypadku.

Marka CMF, będąca submarką Nothing, jeszcze nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. CMF Phone 1 jest dostępny w Europie, w tym w Polsce w cenie poniżej 1000 zł. To niezwykły smartfon o modułowej budowie z wymiennymi pleckami i akcesoriami. Niewykluczone, że prosty dostęp do akumulatora mógł doprowadzić do jego uszkodzenia.

