HD Voice+ idzie do lamusa. Nokia testuje już coś lepszego

Nokia przeprowadziła pierwsze na świecie połączenie telefoniczne z wykorzystaniem nowego kodeka IVAS. Dzięki tej technologii można prowadzić rozmowę z trójwymiarowym dźwiękiem przestrzennym.

IVAS, czyli Immersive Voice and Audio Services, to kodek zatwierdzony przez 3GPP i stanowiący część nadchodzącego standardu 5G Advanced (3GPP Rel. 18). Dzięki temu rozwiązaniu rozmówcy będą mogli rozmawiać przez telefon, korzystając w czasie rzeczywistym z dźwięku przestrzennego 3D. Zdaniem Nokii jest to największy krok naprzód w dziedzinie połączeń głosowych od czasu wprowadzenia monofonicznego dźwięku telefonicznego stosowanego obecnie w smartfonach.

Pierwszą rozmowę z użyciem IVAS przeprowadził Pekka Lundmark, prezes i dyrektor generalny firmy Nokia, oraz Stefan Lindström, odpowiedzialny w fińskim rządzie za cyfryzację i nowe technologie. Połączenie zostało nawiązane z kampusu Nokii w Espoo.

Jak ocenił Stefan Lindström, immersyjne wrażenia głosowe zapewniane przez IVAS poprawiają bogactwo i jakość połączeń, a trójwymiarowy dźwięk sprawia, że ​​interakcja między rozmówcami staje się bardziej realistyczna. Przyniesie to nowe korzyści w rozmowach osobistych, ale i zastosowaniach biznesowych. Kodek IVAS dostarczy także nowych wrażeń w środowiskach XR i Metaverse, podnosząc je na wyższy poziom.

Pokazaliśmy przyszłość połączeń głosowych. Ta przełomowa technologia audio przenosi nas do otoczenia osoby dzwoniącej, tworząc przestrzenne i znacznie ulepszone wrażenia słuchowe podczas rozmów głosowych i wideo

– zachwala Pekka Lundmark, szef Nokii.

Technologia kodeka IVAS pozwala odtworzyć przestrzenny dźwięk na żywo na dowolnych podłączonych urządzeniach – smartfonach, tabletach lub komputerach PC. Standard został opracowany przez konsorcjum 13 firm i instytucji technologicznych, w tym Nokię, a także Dolby Laboratories, Ericssona, instytut Fraunhofera, Huaweia czy Qualcomma. Nokia opracowała wdrożenie standardu IVAS w smartfonach.

Technologia IVAS nie została jeszcze wprowadzona w sieciach komórkowych, więc pierwsza rozmowa miała charakter eksperymentalny. Wykorzystano w niej zastrzeżoną implementację nowego standardu – technologię Immersive Voice firmy Nokia, aby za pośrednictwem publicznej sieci 5G uzyskać podobne wrażenia, jakich dostarczy w przyszłości IVAS.

