Nokia dorzuci do smartfonów nietypowy gratis. Ale cenny

Zapnij pasy, bo kupując nokię, będziesz sadzić drzewa. Nie bezpośrednio, ale jednak.

Let's Plant Together, bo tak nazywa się niniejsza kampania, to wspólne przedsięwzięcie Nokii i fundacji Ecologi, zajmującej się przywracaniem do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych.

Schemat jest prosty: za każdy sprzedany smartfon producent przekaże ekologom środki, pozwalające zasadzić określoną liczbę drzew w Mozambiku albo na Madagaskarze. Jedyny warunek to zarejestrowanie urządzenia za pośrednictwem okolicznościowego formularza.

Akcja obejmuje następujące modele: G10, G20, G50 i T20 – po 10 drzew, X20 – 20 drzew, a także XR50 – 50 drzew. Przy czym jest dostępna wyłącznie dla klientów z Europy.

Nokia zapewnia, że chce tym samym posadzić łącznie 35 tys. drzew liściastych. W przybliżeniu daje to 10 hektarów lasu, czyli jakieś 40-50 ton pochłoniętego dwutlenku węgla. Czysto matematycznie wynik ten czapki nie zrywa, ale ziarko do ziarnka i idziemy do przodu.

Źródło zdjęć: Nokia, oprac. własne