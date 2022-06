Nieznany numer już nie zadzwoni. Rosja wymyśliła sposób

Spamerskie połączenia natrętnych telemarketerów, a często też typowych oszustów, to ogólnoświatowa plaga. Teraz walczyć z nią będą również Rosjanie.

Sposobów na walkę z telefonicznym spamem są setki, a coraz częściej głos w tej sprawie zabierają rządy. Po tym, jak w maju Indie zaproponowały stworzenie publicznego rejestru numerów firmowych, który miałby gwarantować szybką identyfikację rozmówcy, swój pomysł przedstawiają Rosjanie. Ich rozwiązanie to niejako krok wstecz względem większości dotychczas proponowanych technik, ale ma szansę się sprawdzić. Stawia bowiem na zawsze dość skuteczny crowdsourcing.

Rosja wdraża system, który w pewnym sensie stanowi klona aplikacji filtrujących takich jak Truecaller, tyle że działa na poziomie infrastrukturalnym. Jak tłumaczy dziennik Izwiestii, abonenci największych lokalnych telekomów, przesyłając do operatora odpowiednie zgłoszenie, otrzymują możliwość wskazywania szkodliwych numerów. Te mają być badane i, jeśli moderator potwierdzi naruszenia, blokowane w ciągu 72 godz.

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz

Już teraz niezbędne formularze wdrożono na stronach m.in. MTS, MegaFonu czy Tele2. Równocześnie wszyscy ci operatorzy zgodnie zapewniają, że system jest odporny na nadużycia, w tym na przykład żarty i nieuczciwą konkurencję. Podstawę takiego założenia stanowi brak anonimowości, przez co należy rozumieć konieczność zweryfikowania danych osobowych nadawcy przy każdej wysyłce raportu. Ponadto, sama skarga ponoć nie wystarczy, gdyż nieodpowiednie zachowanie musi potwierdzić również bliżej niesprecyzowany algorytm.

Rzecz jasna telekomy muszą przy tym na bieżąco wymieniać się raportami. Co więcej, są też zobligowane do jasnego poinformowania podmiotu, w którego puli znajduje się blokowany numer. Dla przykładu, gdy MTS przyjmie zgłoszenie o spamerskim numerze z Tele2, to zanim go zablokuje dla swoich abonentów, musi poinformować konkurencję o takim zamiarze i przyczynach podjętej decyzji.

Taki system będzie dość skuteczny, ponieważ większość abonentów jest podłączona do czterech głównych operatorów (...) Usługa nie będzie w stanie całkowicie wyeliminować wszystkich niechcianych połączeń, ale jeśli pomoże zablokować przynajmniej połowę z nich, to będzie to dobry wynik

– komentuje Władimir Uljanow, szef centrum analitycznego Zecurion.

Niestety Rosjanie, skądinąd w charakterystycznym dla siebie stylu, nie chcą ujawniać zbyt wielu detali. Nie wiadomo przede wszystkim tego, co właściwie analizować będzie ich algorytm. Domysłów ze strony Izwiestii pada kilka. Zdaniem dziennikarki Marii Kołobowej mógłby to m.in. być czas trwania połączenia i liczba monologów w trakcie rozmowy. Co jednak faktycznie wymyślono, nie wiemy. Kwestią otwartą pozostają ponadto VoIP-y, często używane do fałszowania identyfikatora. W obecnym kształcie rosyjski antyspam raczej nie może sobie z nimi poradzić.

