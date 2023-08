Znaleźli sposób na oszustwa telefoniczne. Dziwne, że dopiero teraz

Rosyjski Roskomnadzor chwali się niezwykłą skutecznością swojego antyfraudu. I nawet jeśli dane są naciągane, to sama technologia zasługuje na uwagę.

Choć dla wielu Polaków Rosja jest synonimem bylejakości i w sumie nie bez kozery, bo nawet w technologiach dawała plamę, choćby topiąc w zawilgoconym magazynie drogie maszyny do fotolitografii, bezwzględnie nie należy pracy rosyjskich inżynierów bagatelizować. Czasem bowiem potrafią stworzyć coś zaskakująco kompetentnego i przy tym nieszablonowego.

Antyfraud (ros. antifrod), wprowadzony w grudniu 2022 roku przez Roskomnadzor, to ogólnokrajowy system do zapobiegania szkodliwym połączeniom. Nie należy on jednak do typowych rozwiązań w swojej klasie, opieranych zazwyczaj na bazach danych. Zamiast tego działa w pełni proaktywnie i może uchodzić za wręcz genialny w swej prostocie.

Sfałszowany numer to żaden problem

Rosjanie słusznie zauważyli, że większość naciągaczy i tak fałszuje swój realny numer, by wyświetlić jakiś znany identyfikator kojarzony na przykład z bankiem. Dlatego, jak twierdzą, w torze połączenia telefonicznego dodali nadprogramową warstwę bezpieczeństwa, która „rejestruje połączenia nawiązywane” i udostępnia telekomom tę informację.

W efekcie, zanim dany abonent otrzyma połączenie z instytucji pokroju Sbierbanku, centrala w czasie rzeczywistym odpytuje usługę domniemanego inicjatora rozmowy, czy w ogóle podejmował taką próbę kontaktu. Jeśli tak, to nie ma problemu i połączenie dochodzi do skutku, a jeśli nie, to zostaje ono zablokowane i po sprawie – wyjaśnia Roskomnadzor.

Ponad 391 mln udaremnionych oszustw

Roskomnadzor nie chce ujawniać szczegółów działania systemu, ale zapewnia, że od momentu startu do końca lipca 2023 roku pozwolił on na zablokowanie ponad 391 mln szkodliwych połączeń. A to dopiero początek, gdyż póki co Antyfraud wykorzystuje jedynie czterech operatorów, a konkretniej MegaFon, MTS, Beeline i Tele2. To marki wiodące, ale nie jedyne.

Oczywiście wadą takiego rozwiązania jest to, że blokowane są jedynie połączenia fałszywe, nie cały spam. Ponadto jest ono nieskuteczne, gdy oszust odpuści fałszowanie numeru, ale, jak możemy wyczytać w Runecie, zdaniem rosyjskich użytkowników telefonii komórkowej liczba krętactw, dzięki Antyfraudowi, faktycznie spadła.

Pewną ciekawostką jest ujawniony przez jeden z telekomów przypadek, kiedy to oszust w ciągu zaledwie 3 godzin miał dzwonić do jednego abonenta aż 1430 razy.

