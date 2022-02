Nieznany numer nęka Polaków 889457140. Tłumaczymy

Dzwoni do Ciebie ktoś z numeru 889457140? Nie daj się nabrać. Pod płaszczem sprzedaży fotowoltaiki może skrywać się oszustwo.

Jeśli dzwoni do Ciebie ktoś z numeru 889457140, to lepiej miej się na baczności. Chociaż w praktyce chodzi o sprzedaż fotowoltaiki, to w rzeczywistości łatwo naciąć się na niepotrzebne koszty.

Nieznany numer 889457140 kto dzwoni?

O co chodzi? Jak donoszą nasi czytelnicy, jeśli dzwoni do Ciebie ktoś z numeru 889457140, to prawdopodobnie będzie próbował sprzedać Ci fotowoltaikę. Nic wielkiego. Rzecz w tym, że konsultant bywa nie do końca uczciwy, bowiem próbuje wciskać dodatkowe usługi.

Jak udało nam się dowiedzieć, z tego numeru telefonu sprzedawcy próbują wciskać klientom dodatkowe audyty energetyczne. Można wręcz powiedzieć, że straszą swoich rozmówców koniecznością przeprowadzenia takiego audytu, z powodu zwiększonego zapotrzebowania na energię. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to zwykła ściema.

Dlatego miejcie się na baczności, a szczególnie ostrzeżcie osoby starsze, które w dobie rosnących cen za prąd mogą być bardziej podatne na tego typu kombinatorstwo. Najlepiej już teraz zablokujcie numer 889457140 w telefonach swoich i swoich najbliższych.

Zobacz: Numer 225601600 nęka Polaków. Odebrać czy nie – obie opcje to kłopoty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: własne