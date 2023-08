Nieznany numer nie zadzwoni. Rekordowa kara dla telemarketerów

Federalna Komisja Łączności USA nałożyła w czwartek rekordową karę za natarczywy telemarketing. To 300 mln dol., a więc ponad 1,2 mld zł.

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak irytujący potrafią być telemarketerzy, ale tym razem mowa o działaniu na skalę przekraczającą jakiekolwiek dotychczasowe przypadki.

Dwaj kalifornijscy biznesmeni, Roy Melvin Cox Jr. i Aaron Michael Jones, skądinąd już wcześniej karani za nadużycia telefoniczne, doprowadzili do wykonania ponad 5 mld niechcianych połączeń w ciągu zaledwie 3 miesięcy – podaje Federalna Komisja Łączności (FCC). Zapłacą za to 300 mln dol. (ok. 1,2 mld zł) kary.

Stworzyli telemarketingowy konglomerat

Pierwsze wzmianki o dyskusyjnych metodach działania dwójki mężczyzn pojawiły się już w 2018 roku, ale dopiero w 2021 miał miejsce punkt kulminacyjny. W zmasowanej kampanii spamerskiej wykorzystano wówczas blisko 500 mln różnych numerów.

Cox Jr. oraz Jones operowali głównie w branży ubezpieczeń i innych usług związanych z serwisowaniem pojazdów. Masowość ich działań zapewniały zaś boty i dziesiątki firm fasadowych, które rozmywały odpowiedzialność wobec telekomów.

Na drodze stanął ambitny prokurator

Przełom nastąpił w lipcu roku 2022, kiedy to prokurator generalny Ohio, Dave Yost, złożył pozew przeciwko telemarketingowemu centrum, opisując szczegóły jego działania. Później do sprawy włączyło się jeszcze 46 innych stanów, włącznie z Hawajami, a nawet władze wyspy Guam.

Co ciekawe, według danych ujawnionych przez FCC, zainicjowanie postępowania miało zredukować liczbę niechcianych połączeń w Stanach Zjednoczonych o 80 proc. Teraz jednak grzywnę musi wyegzekwować Departament Sprawiedliwości.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Źródło tekstu: FCC, oprac. własne