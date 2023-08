Nieznany numer dzwoni? SnorCell obnaży telemarketerów

Narzędzie SnorCall, stworzone na Uniwersytecie Stanowym w Północnej Karolinie, ma pomóc operatorom i organom regulacyjnym w śledzeniu i blokowaniu telemarketerów.

Jest wiele sposobów na to, by zapobiegać niechcianym połączeniom. Najprostszy to aplikacje filtrujące, takie jak TrueCaller, które blokują konkretne numery w oparciu o posiadaną bazę danych. Bardziej rozbudowane same analizują treść rozmów, wykorzystując techniki AI. Wszystko to jednak działa zazwyczaj w przestrzeni klienckiej, a przecież ideałem byłoby, gdyby z natrętami mógł rozprawić się już operator.

Rozwiązaniem dedykowanym właśnie operatorom ma być SnorCall, system antyspamowy stworzony pod kierownictwem prof. Brada Reavesa z Uniwersytetu Stanowego w Północnej Karolinie. Narzędzie to, jak przekonuje pomysłodawca, nie tylko rozpoznaje i kategoryzuje spamerów, ale też ułatwia ich namierzenie.

Zaczyna się od ponad 60 tys. numerów

Współpracując z firmą telekomunikacyjną Bandwidth Telecommunications, naukowcy stworzyli siatkę ponad 60 tys. numerów, by celowo odebrać jak najwięcej niechcianych połączeń. Jak podano, w ciągu 23 miesięcy od rozpoczęcia kampanii zebrano ich łącznie 232 723. Każde doczekało się transkrypcji, po czym zostało przeanalizowane przez algorytm uczenia maszynowego.

Na tej podstawie stworzono listę numerów powiązanych ze spamem, ale co najważniejsze, połączenia zostały pogrupowane wedle charakterystyki. Telemarketing oddzielono od oszustw. doprecyzowując przy tym temat przewodni rozmowy. Wtedy też miało wyjść na jaw, że ponad 232 tys. połączeń oznacza de facto około 26 tys. zasadniczych kampanii spamerskich.

Dlaczego SnorCell przewyższa aplikacje klienckie?

Prof. Reaves zauważa, że gdyby operator zechciał monitorować połączenia przychodzące do abonentów, naraziłby się na oskarżenia o podsłuchiwanie swych klientów. W dodatku smartfon „widzi” tylko ten identyfikator, który zostanie mu przesłany, a to naraża na fałszerstwo.

Tymczasem SnorCell zakłada budowę niezależnej podsieci, pozwalającej sprawnie wykrywać szkodliwe numery na poziomie telekomu, bez żadnej ingerencji w cudze telefony – wyjaśnia uczony. Później operator je blokuje i po problemie. Zablokować może również określone bramki VoIP.

Co więcej, w opinii Reavesa jest to model działania znacznie bardziej efektywny niż poleganie na przesyłanych przez klientów raportach. Nie tylko szybszy, ale także, a może przede wszystkim bezpieczniejszy, gdyż zdaniem badacza minimalizuje ryzyko związane z podniesieniem słuchawki przez osobę nieświadomą.

Ukryty identyfikator rozmówcy to nie problem

A do tego dochodzi jeszcze jeden atut, związany z kwestią numerów ukrytych bądź sfałszowanych. Bot odbierający połączenie stara się bowiem prowadzić rozmowę tak, by skłonić telemarketera do podania numeru, który pozwoli w sprawie oferty oddzwonić. Ten już siłą rzeczy musi być prawdziwy i faktycznie należeć do call-center.

Przedstawione dane wskazują, że w ten sposób udaje się namierzyć blisko połowę (45 proc.) podmiotów nominalnie ukrywających właściwy numer. A jeśli przy okazji łamią prawo, na przykład oferując medykamenty nieznanego pochodzenia, co SnorCell również wykryje, droga do wejścia na ścieżkę prawną staje otworem.

Co prawda na razie projekt znajduje się w fazie akademickiej, ale prof. Reaves nie wyklucza, że może on zostać skomercjalizowany. Chce go przedstawić na sympozjum USENIX w Kalifornii, licząc na zainteresowanie ze strony dużych przedsiębiorstw. Jak dodaje, obok telekomów, liczy na branżę netsec, która mogłaby spożytkować rozbudowany moduł analityczny SnorCell.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MoonSplinters / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne