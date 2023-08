Gdy to usłyszysz, rzuć słuchawkę. 22-latek wyłudził tysiące złotych

Policjanci z Pruszkowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą na pracownika banku. 22-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Przestępcy stosują różne metody, by dobrać się do naszych pieniędzy. Jedną z nich jest oszustwo "na pracownika banku". Takie osoby dzwonią do swoich ofiar jako "przedstawiciele" banku i opowiadając różne historyjki na temat nie mających miejsca działań na ich koncie bankowym, doprowadzają do tego, że pokrzywdzeni sami oddają im swoje oszczędności. Czasem nawet biorą kredyt w banku. Nie są oni wtedy oczywiście świadomi tego, że mają do czynienia z kryminalistami.

Oszust dał się złapać

W połowie czerwca tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą "na pracownika banku". Pokrzywdzony przelał na konto przestępców prawie 15 tysięcy złotych, które częściowo zostały już wypłacone przez przy użyciu kodów BLIK.

Funkcjonariusze powołani do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją podjęli działania zmierzające do ustalenia osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Przeprowadzone śledztwo zakończyło się wytypowaniem i zatrzymaniem sprawcy przestępstwa. Po usłyszeniu zarzutu 22-latek przyznał się do winy, a sąd przychylił się do wniosku prokuratora i mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Nie daj się okraść!

Pruszkowscy policjanci ostrzegają przed oszustami podającymi się za pracowników banku:

Pamiętaj, jeśli otrzymasz telefon z banku nie wykonuj żadnych operacji finansowych, jeśli nie jesteś pewny z kim rozmawiasz. Zawsze możesz zadzwonić na infolinię swojego banku z prośbą o potwierdzenie informacji, którą wcześniej uzyskałeś.

