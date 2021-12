Nieznany numer 732082868 dręczy Polaków. Odchudzanie, ale portfela

Jeśli dzwonił do Ciebie numer 732082868, to lepiej nie oddzwaniaj. Pomimo wielu pozytywnych w opinii w Internecie to zwykły, namolny marketing.

W sieci wiele jest stron, na których można sprawdzić opinie na temat danego numeru telefonu. W przypadku nachalnej sprzedaży te są zazwyczaj jednoznaczne, bo przecież mało komu podoba się ciągłe wydzwanianie, czasami nawet w weekendy.

Numer 732082868 - kto dzwoni?

Jednak w przypadku numeru 732082868 napotkacie niemal na same pozytywne opinie. Dlaczego? Oczywiście nie mamy co do tego pewności, ale prawdopodobnie to jakiś rodzaj kampanii i to na dodatek niezbyt udolny. Widać to po powtarzających się opiniach o konsultacji w sprawie potwierdzenia zgłoszenia i pomocy w kuracji.

Wystarczy jednak trochę pogrzebać, aby znaleźć te nieliczne, negatywnie opinie. Dowiadujemy się z nich, że to dietetyk, który próbuje opchnąć tabletki na odchudzanie za 900 zł. Z innego komentarza wynika, że jest to wątpliwej jakości promocja, w której trzeba wydać kilkaset złotych, aby ostatnią dawkę dostać za darmo.

Tych kilka negatywnych opinii dotyczy różnych kwestii, czasami konieczności zaktualizowania wizytówki w Google, czasami wątpliwych tabletek na odchudzanie, a innym razem jeszcze innych produktów. Można na tej podstawie wywnioskować, że numer prawdopodobnie należy do firmy świadczącej usługi sprzedaży telefonicznej.

Zadzwoniliśmy na ten numer z kilkoma pytaniami. Niestety, nie udało nam się dowiedzieć, co sprzedaje firma. Pytanie o pozytywnie komentarze na stronach do sprawdzania numerów telefonów również zostało szybko zbyte, a rozmowa zakończona. Dlatego lepiej dodać numer do czarnej listy. Nie zadzwonią do Was z niczym wartym uwagi.

