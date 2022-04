Tajemniczy numer 608900409 niepokoi Polaków. Wyjaśniamy

Nieznany numer +48608900409 dzwoni do Polaków, by zaoferować darmowy voucher do Biedronki. To schemat słusznie budzący skojarzenia z oszustwem, ale tym razem prawda jest inna.

Patrząc na wysycenie rynku fałszywymi telemarketerami, trudno dziwić się, że nieznajomy w słuchawce nie budzi zaufania. Ba, dmuchanie na zimne to słuszny nawyk, co do którego nie powinno się mieć żadnych wątpliwości. Tym razem jednak sprawa jest nietypowa, bo za połączenie wcale nie odpowiada oszust, lecz legalnie działający bank. Rzecz w tym, że nieco niezręcznie dobrano narrację.

Od kilku dni zwiększa się intensywność połączeń z numeru +48608900409 – wynika z doniesień Czytelników. Jak udało się dowiedzieć, głos w słuchawce, najpewniej automat, kusi darmowym voucherem do Biedronki, i to właśnie zapala u wielu osób lampkę ostrzegawczą. Ale spokojnie, tym razem to tylko kampania promocyjna.

Kto dzwoni? Citi Handlowy

Operatorem numeru +48608900409 jest bank Citi Handlowy, który oferuje aktualnie promocję na swoją kartę kredytową. Każdy klient, który zdecyduje się na ów produkt, po czym wyda minimum 1000 zł przed zakończeniem trzeciego miesiąca kalendarzowego od podpisania umowy, otrzyma właśnie voucher na kwotę 400 zł do sieci Biedronka.

Na marginesie: sprytni mogą tylko zyskać, bo wydając w ramach transakcji bezgotówkowych minimum 300 zł miesięcznie (lub 1000 zł po roku), wydanie i użytkowanie karty są bezpłatne. Z kolei do 56 dni instytucja nie nalicza żadnych odsetek (później RRSO 19,91 proc.). Tak więc biedronkowy gratis brzmi sensownie.

Kartę Citi Handlowego można założyć bez wychodzenia z domu, składając wniosek online i weryfikując go poprzez selfie. Również bezpośrednio z poziomu witryny internetowej, co ucina ewentualne spekulacje na temat spoofingu identyfikatora dzwoniącego, a co za tym idzie podszycia się pod bank przez osoby trzecie. Powtórzmy, nie ma tu mowy o żadnym oszustwie, najwyżej o spamie.

