Nie podobają ci się zmiany na Instagramie? Kim Kardashian rusza na wojnę z Zuckerbergiem

Kim Kardashian i Kylie Jenner atakują zmiany zachodzące na Instagramie. To wbrew pozorom problem dla broniącego się przed TikTokiem Markiem Zuckerbegiem.

Instagram to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie, ale to nie oznacza braku problemów. Całe imperium Marka Zuckerberga boi się jednej rzeczy. To TikTok. Chińska aplikacja bezlitośnie zabiera Facebookowi i spółce użytkowników. Stąd ostatnie nerwowe ruchy Mety, czyli firmy matki Facebooka, Instagramu czy WhatsAppa.

Kim Kardashian i Kylie Jenner kontra Mark Zuckerberg

Instagram stara się walczyć z TikTokiem stając się jego gorszą kopią. Widać to choćby w zmianach dotyczących filmików, które automatycznie mogą stać się rolkami, o ile są krótsze od 15 minut. To samo widać w mobilnej aplikacji Facebooka, która powoli przypomina feed TikToka.

Najwięksi influencerzy Instagramu wcale nie chcą działać na gorszym TikToku. Kylie Jenner i Kim Kardashian (każda ma grubo ponad 300 milionów obserwujących) podzieliły się wezwaniem do Instagramu, by przestał imitować TikToka i był taki jak kiedyś.

Walka o przyszłość Instagramu

To wbrew pozorom bardzo problematyczna sprawa dla Instagramu. Jednocześnie chce on walczyć z TikTokiem i zatrzymać odpływ młodych użytkowników, a z drugiej... Kylie Jenner udowodniła już, że potrafi szkodzić komunikatorom. Kiedy influencerka była zdenerwowana na nowy interfejs Snapchata i ogłosiła, ze już nie użyje aplikacji to spowodowała prawdziwy armageddon. Wartość rynkowa Snapchata w mig spadła bowiem o 1 miliard dolarów, a cena akcji o 8%.

