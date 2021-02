Początek roku w Netii stoi pod znakiem chmury

2021 rok rozpoczął się dobrze dla Netii w zakresie rozwiązań chmurowych. Operator jako pierwszy w Polsce został certyfikowanym uczestnikiem programu partnerskiego VMware oraz dołączył do porozumienia Polska Chmura, której celem jest edukacja w zakresie korzyści płynących z chmury dla transformacji cyfrowej.

VMware to globalny liderem rozwiązań do wirtualizacji i zarządzania chmurą obliczeniową. Z rozwiązań tej firmy korzysta około 4000 dostawców na całym świecie, w tym osiem firm z Polski. Netia jest pierwszym polskim operatorem świadczącym usługi chmurowe, który - w ramach programu partnerskiego VMware Cloud Provider - przeszedł certyfikację i otrzymał tytuł VMware Cloud Verifiedm który potwierdza, że dostarczane przez Netię rozwiązania bazują na pełnej funkcjonalności zaawansowanych technologii chmurowych VMware i jest rękojmią najwyższego poziomu profesjonalizmu.

Certyfikat VMware, to kolejny krok w budowie portfolio usług chmurowych wskazujący, iż usługa chmurowa Netii spełnia wszelkie wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu, że mamy dostęp do najnowszych rozwiązań VMware, w wielu aspektach oferujemy usługi lepiej dopasowane do potrzeb firm, niż globalni gracze chmurowi.