Nawet w Tesco dają 5G… W Wielkiej Brytanii ofertę 5G wprowadzają już MVNO

Brytyjski operator wirtualny Tesco Mobile udostępnił komercyjne usługi 5G. Jest to już siódma sieć w Wielkiej Brytanii oferująca usługi w nowym standardzie, a przy tym kolejny już MVNO.

Zobacz: Plus: Robimy prawdziwe 5G, a nie fioletowy marketing

Tesco Mobile to operator wirtualny, który należy do popularnej sieci hipermarketów i korzysta z infrastruktury O2. Wprowadzając usługi 5G, jest więc uzależniony od możliwości tej sieci, która jednak niedustannie rozbudowuje swój zasięg 5G. Klienci Tesco Mobile mogą korzystać z 5G w ograniczonych strefach w 24 miastach Wielkiej Brytanii, w tym także w Irlandii Północnej. Jeszcze w 2020 roku sieć 5G w O2, a zarazem Tesco Mobile, zwiększy się o 20 kolejnych miast.

Zobacz: Play uruchomił 5G w Legionowie, zapowiedział sprzedaż smartfonów 5G

Tesco Mobile to już trzeci brytyjski operator wirtualny, który oferuje usługi 5G. Wcześniej podobną ofertę stworzyły sieci BT (infrastruktura EE) i Sky Mobile (O2). Tesco oferuje zarówno same karty SIM przygotowane do działania w 5G, jak i telefony. W tym pierwszym przypadku w najtańszym planie klient otrzymuje za 15 GBP, w umowie na 12 miesięcy, 5 GB na transfer danych, 5 tys. minut i 5 tys. wiadomości SMS. W droższym planie trzeba wydać 20 GBP, wtedy klient otrzyma 20 GB danych. Maksymalny plan zapewnia 100 GB danych za 30 GBP. Z wariantu oferty z samą kartą SIM mogą skorzystać posiadacze smartfonów 5G, które są już dostępne na tamtejszym rynku, np. OnePlus 7 Pro 5G, LG V50 ThinQ 5G czy Huawei Mate 20 X 5G.

Zobacz: Szwajcaria nie zamierza wstrzymywać budowy sieci 5G

Zobacz: Wielka Brytania dopuszcza Huawei do budowy sieci 5G. Dostęp do infrastruktury w limitowanym zakresie

W wariantach z telefonem operator proponuje w umowie na 36 miesięcy Samsunga Galaxy A90 5G za 29,99 GBP na miesiąc, przy czym można otrzymać cashback 80 GBP. Drugi model, też na 36 miesięcy, to Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, na którego trzeba wydać 46,99 GBP miesięcznie, a cashback wynosi 100 GBP. Te oferty można zmodyfikować, decydując się na krótszą umowę, nawet na 12 miesięcy, ale wtedy też koszt urządzenia odpowiednio wzrośnie.

Zobacz: Wielka Brytania: sieć 5G jednak powstanie z pomocą Huawei

Zobacz: Brexit a roaming UE - jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na koszty usług

Źródło zdjęć: Tesco Mobile

Źródło tekstu: Phone Arena, Tesco Mobile