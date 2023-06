Społeczność Mobile Vikings pomaga seniorom. Wystarczą gigabajty

Mobile Vikings już po raz dziesiąty wypuszcza Szalupy Ratunkowe. To cykliczna akcja charytatywna, podczas której użytkownicy sieci zamieniają skumulowane gigabajty w pomoc dla innych. Tym razem wspomogą seniorów wykluczonych społecznie, a także cyfrowo.

Kumulacja GB i jej możliwości

W Mobile Vikings użytkownicy mogą kumulować gigabajty. Niewykorzystane dane przechodzą za darmo na kolejny miesiąc. Dotyczy to ofert Subskrypcja oraz Match na kartę. Skumulowane GB można wykorzystać, przekazać innemu Vikingowi, wymienić na limitowane ubrania i gadżety z Viking Store lub wesprzeć Szalupy Ratunkowe, czyli dobroczynne akcje, które powstały na życzenie społeczności Vikingów.

Zobacz: Mobile Vikings: polecenia lepsze od reklamy

Zobacz: Mobile Vikings wprowadza subskrypcję z 5G. Do tego daje wielkie paczki GB

Jak działają Szalupy Ratunkowe?

Schemat działania jest prosty jak wiosło:

Vikingowie przekazują swoje skumulowane GB przez stronę akcji ,

, operator zamienia zebrane GB w złotówki,

wspólnie z wybraną organizacją Vikingowie robią dobry uczynek.

Do tej pory Vikingowie wsparli między innymi Ekostraż, Szlachetną Paczkę, Egzoszkielet dla Fundacji Sensor i Fundację Non Licet walczącą z przemocą domową. Łącznie przekazano 19030 GB, co daje kwotę 63343 zł. Rekordzista - Viking Przemek - podarował aż 1210 GB.

Dokąd tym razem popłyną Szalupy Ratunkowe?

Tym razem społeczność Mobile Vikings zdecydowała przeznaczyć GB na walkę z samotnością. To spójne z wartościami marki. Społecznościowy operator komórkowy dba nie tylko o połączenia telefoniczne, ale przede wszystkim o relacje międzyludzkie, kierując się hasłem: “Sieć ludzi, nie numerów”.

Pierwszym beneficjentem akcji są seniorzy, którzy zmagają się z samotnością, w tym wykluczeniem cyfrowym. Vikingowie, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich, wesprą Program Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć. To wolontariat polegający między innymi na regularnych odwiedzinach seniorów, organizowaniu spotkań międzypokoleniowych i wsparciu w trudnych sytuacjach.

Zbiórka gigabajtów to pierwszy etap współpracy sieci Mobile Vikings ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich. Akcja potrwa od 13 czerwca do 13 lipca 2023 roku. Celem jest zebranie 40000 GB.

Vikingowie mogą napełnić Szalupy gigabajtami przez stronę www.szalupyratunkowe.pl.

Zobacz: Netia: 5G z prędkością 1 Gb/s dla wszystkich abonentów

Zobacz: Plus daje darmowe gigabajty. Ma specjalną okazję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings