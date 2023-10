Vikingowie pamiętają o seniorach i ruszają z nową kampanią społeczną

Mobile Vikings, marka skupiająca wokół siebie głównie młodych ludzi, zachęca do dialogu z seniorami. Inicjatywa otwarcia się młodego pokolenia na potrzeby osób starszych wyszła wprost od społeczności Vikingów.

Masz wiadomość od seniora

Społecznościowy operator komórkowy Mobile Vikings ruszył z kampanią społeczną, której hasłem są słowa "masz wiadomość od seniora/seniorki". Taki komunikat pojawił się na cyfrowych nośnikach reklamowych na wybranych przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu i w Warszawie, a wszystko w konwencji przypominającej wiadomość SMS.

Dalej możemy przeczytać słowa 83-letniej Krystyny:

Czyńcie sobie drobne niespodzianki w związku. To buduje relacje i pozostawia miłe wspomnienia.

Z kolei na innym przystanku pojawił się przekaz od 95-letniej Jadwigi, która doradza młodym:

Żyj dla siebie, nie dla innych!

O co w tym wszystkim chodzi?

Na te i pozostałe "SMS-y" podopiecznych Stowarzyszenia Mali bracia Ubogich (mbU) można… odpowiedzieć. Zachęca do tego hasło przy kodzie QR, który odsyła do vikingowej strony internetowej www.szalupyratunkowe.pl/senior. Można na niej dodatkowo posłuchać wypowiedzi seniorów, a także napisać dobre słowo, na przykład pozdrowić ich albo podziękować za pozytywny przekaz.

Wszystkie opublikowane wiadomości Vikingowie z Mobile Vikings przekażą osobiście podopiecznym Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. W ten sposób wirtualny operator komórkowy chce budować prawdziwy dialog międzypokoleniowy i pokazać rogi samotności.

Mam nadzieję, że dzięki interaktywnemu charakterowi kampania dotrze do wielu ludzi i otworzy serca na potrzeby samotnych seniorów. Takich ludzi jest sporo! Bycie społecznościowym operatorem to nie kwestia PR-u, ale realnych działań wpływających na połączenia między ludźmi, w tym te pokoleniowe.

– powiedziała Karolina Marciniak z Mobile Vikings

Z tegorocznych badań mbU wynika, że aż 59% Polaków w wieku powyżej 80 lat odczuwa potrzebę rozmowy o tym, jak się czuje. Może to sąsiadka spod szóstki, której krótka pogawędka zrobiłaby dzień? Bo właśnie do nawiązywania głębszych relacji inspirują Vikingowie. Operator zadbał również o starszych użytkowników. Na stronie akcji można dowiedzieć się, jak zdobyć prosty do zapamiętania numer telefonu i otrzymać specjalny kod rabatowy.

Rejs z pomocą dla seniorów

Kampania "Masz wiadomość od seniora" to kolejny przykład współpracy Mobile Vikings ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich. W ramach 10. edycji „Szalup Ratunkowych”, charytatywnej akcji operatora, użytkownicy przekazali 40 tysięcy GB na wsparcie samotnych seniorów, podopiecznych Stowarzyszenia. Vikingowie z Mobile Vikings zamienili gigabajty na 20 tysięcy złotych i przeznaczyli je na wsparcie Programu "Obecność".

Jak zapowiada operator, kruki… ćwierkają, że to nie koniec tego typu akcji z dobrym przekazem, łączącym ludzi. Zachęca on też do śledzenia vikingowych mediów społecznościowych.

Bo każdy Viking ma wielkie serducho, a na pokładzie Mobile Vikings jest już ich ponad 120000. Taka społeczność i zaufani partnerzy inspirują do dzielenia się dobrem.

