Minister Cyfryzacji z nowym pomysłem na skok rozwojowy Polski

Ministerstwu Cyfryzacji podało w komunikacie, że wśród stałych doradców resortu znalazł się zespół najlepszych naukowców, przedsiębiorców i programistów, którzy odnieśli światowe sukcesy w obszarze AI.

Resort cyfryzacji przekonuje, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc w zwiększeniu efektywności administracji publicznej. Zdaniem ministerstwa, AI to także ogromna szansa na awans gospodarczy i skok rozwojowy dla Polski.

Powołany przez wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski tworzą specjalistki i specjaliści sprawdzeni na najlepszych uczelniach i w największych firmach sektora technologicznego, którzy zdecydowali się zaangażować pro bono i połączyć siły z ekspertami z administracji, by przyspieszyć rewolucję technologiczną w kraju.

Pomysłodawcą zespołu jest Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI, polskiej firmy działającej na największych rynkach Azji. Do składu zespołu dołączyli także Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Karol Kurach oraz Łukasz Kidziński.

Inicjatorzy grupy określili na start 10 obszarów, w których sztuczna inteligencja ma szansę realnie i mierzalnie usprawnić działanie państwa – to zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia publicznego, skutecznego państwa oraz rozwoju, w których AI może pozwolić na zwiększenie efektywności, eliminację barier lub lepsze planowanie.

„To ważny projekt, który wspiera grupa ekspertów z ogromnymi sukcesami w zakresie rozwoju #AI. Jesteśmy otwarci na współpracę i chcemy, aby dołączali do niej kolejni uczestnicy. Mamy w tym obszarze dużo do zrobienia, ale to dla mnie jeden z priorytetów" – podkreślił minister…