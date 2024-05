Microsoft z dokładniejszą pogodą? Teraz to możliwe

Microsoft ma zamiar unowocześnić swój model pogodowy. Dzięki sztucznej inteligencji wprowadzi szereg usprawnień, aby prognozowana pogoda była dokładniejsza i bardziej przydatna dla użytkownika.

Microsoft bardzo prężnie pracuje nad udoskonalaniem modelu prognozującego pogodę. Tym razem wziął się za to, co nas najbardziej interesuje - opady i stopień zachmurzenia.

Najnowszy model został stworzony w oparciu o model predykcyjny z 2021 roku. Wykorzystuje on dane z radarów i satelit. Niestety, właśnie to powodowało zakłócenia w prognozach i podawanie prognoz, które się nie sprawdzały, bowiem dane satelitarne nie były dostępne przez cały czas.

By @JCalNEO - Microsoft has revealed it has created a new AI prediction model for its Start weather service. It can now better predict when clouds and rain might happen via both radar and satellite data. #MicrosoftStart #Weather https://t.co/Fvj50wI46S