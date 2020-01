Małgorzata Seck dołączy do CANAL+ na stanowisko wiceprezesa ds. programowych

Nie do T-Mobile, lecz do CANAL+ dołączy Małgorzata Seck, obejmując stanowisko wiceprezesa ds. programowych. Zastąpi na tym stanowisku Edytę Sadowską, która łączyła równolegle pozycję prezesa zarządu i wiceprezesa ds. programowych CANAL+.

Małgorzata Seck od 20 stycznia będzie odpowiadać w CANAL+ m.in. za strategię programową, rozwój kanałów własnych, lokalne produkcje, współpracę z kanałami zewnętrznymi oraz strategiczne partnerstwa biznesowe.

Małgorzata Seck ma ponad 20 lat doświadczenia z obszaru TV i VOD. Odpowiadała m.in. za tworzenie i zarządzanie kanałami TV, rozwijanie oferty i produktów telewizji płatnej oraz nadzór nad produkcjami telewizyjnymi i filmowymi. Przez ostatnie cztery lata była związana z Orange Polska, gdzie na stanowisku dyrektora telewizji odpowiadała m.in. za tworzenie i realizację strategii TV i VOD. Wcześniej związana była z CANAL+ Cyfrowy S.A., a następnie operatorem Netia.

Niecały miesiąc temu operator T-Mobile informował, że wraz z nowym rokiem Małgorzata Seck dołączy do zespołu T‑Mobile Polska, by prowadzić tam departament pracujący nad rozwojem usług TV. Najwyraźniej ten transfer nie doszedł do skutku.

Źródło tekstu: CANAL+