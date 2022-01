List prezesa ZPP do T-Mobile: „Für Deutschland”, „Herr Putin”, „verfluchte Żabojaden”

Spór T-Mobile ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców trwa i nic nie wskazuje na to, by zakończył się konsensusem. Oliwy do ognia dolewa Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, który wystosował kpiący, trollerski wręcz list do prezesa T-Mobile.

Na wstępie przypomnienie. Na początku listopada Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował raport pt. „Księga wstydu Ministerstwa Finansów”. T-Mobile podany został jako negatywny przykład przedsiębiorstwa, które uzyskuje przywileje podatkowe, bo zapłacił przez ostatnie 5 lat niecałe 31 tys. zł podatku CIT. Zdaniem ZPP przeciwieństwem jest Play, który zapłacić w tym samym czasie blisko 1 mld podatku.

T-Mobile tłumaczył, że niski CIT to efekt zakupu częstotliwości za ponad 4 mld złotych oraz zgodnego z polskim prawem obniżenia podstawy opodatkowania, rozłożonego na 5 lat. Operator podał też, że w 2021 roku odprowadził do polskiego budżetu ponad 137 milionów złotych w postaci podatku CIT.

Zdaniem T-Mobile zawarte w raporcie ZPP informacje są nieprawdziwe i krzywdzące, co godzi w wizerunek spółki. Operator wystosował do ZPP pismo, w którym wzywa związek do zapłaty miliona złotych na cele charytatywne, usunięcia wzmianek o spółce z raportu i opublikowania oficjalnych przeprosin.

Stworzony przez Państwa „raport” co najmniej w zakresie informacji dotyczący T-Mobile Polska S.A. jest nierzetelny, nie przedstawia pełnych informacji, sposobu rozliczenia, podstawy rozliczeń – pomija fakt poniesionych danin publicznoprawnych, które T-Mobile Polska S.A. poniosła, a które to wpłynęły na wysokość wskazanego podatku CIT

– pisze w wezwaniu T-Mobile.

Zdaniem ZPP wezwanie operatora to próba zastraszenia. Związek sugeruje, że może być ona związana z zapowiadaną publikacją kolejnej części „Księgi wstydu Ministerstwa Finansów”.

List prezesa ZPP do Andreasa Maierhofera

Dziś oliwy do ognia dolał Cezary Kaźmierczak, publikując list do Andreasa Maierhofera, prezesa T-Mobile Polska. Pismo utrzymane jest w kpiącej, trollerskiej wręcz konwencji, jednak zamieszczone zostało na oficjalnej stronie ZPP, w oficjalnym szablonie korespondecyjnym.

Guten Morgen! Ja otrzymać od Wasz geschäft pismo z żądaniem żeby schnelle Wam płacić 1 milion złote! Wasz geschäft chce też ode mnie, żebym schnelle sciagnął z moja strona internetowa informacje, że Wasz geschäft od sprzedaż 43 miliard zlote za 5 lat razem płacić 30 tysiąc zlote Körperschaftssteuer (CIT)

– kpi w liście Cezary Kaźmierczak.

Trzymając się tej konwencji, prezes ZPP zwraca uwagę, że informację o wielkości podatku podał „niejaki Tadeusz Kościński”, czyli Minister Finansów.

To ten cały Kościński takie rzeczy o Wasz geschäft pisze, nie ja. Mnie się to bardzo nie podoba, bo ja jestem zawsze Für Deutschland, natürlich. „U mnie jest z tego powodu głowaból, znaczy kopfschmerz”. Ja w tej sprawie się poskarżę do do Die Vereinten Nationen i Herr Putin

– ciągnie wątek Kaźmierczak.

Dalej jest podobnie. Prezes ZPP „zapowiada” wniosek do Ministra Sprawiedliwości, żeby ustalić, schwytać i zastrzelić podczas próby ucieczki wszystkich, którzy wymyślili i wprowadzili w życie obowiązujące prawo zobowiązujące do publicznej publikacji wysokości płaconych podatków.

Cezary Kaźmierczak śmieje się też, że 30 tysięcy podatku za 5 lat to mizeria i bida jak w DDR. Pozytywnym przykładem ma być za to „verfluchte Żabojaden, Play, który zapłacił podatek „prawie 1 miliard zlote”.

Niestety, to kolejna wypowiedź Cezarego Kaźmierczaka, w którym przytaczane są te same zarzuty oraz sugestia, że T-Mobile próbuje zastraszenia za publikacje oficjalnych danych. Prezes ZPP nie odniósł się za to w sensowny sposób do tłumaczeń operatora o jego kosztach, co na pewno skierowałoby spór na merytoryczne tory.

