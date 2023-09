Lidl poszedł po rozum. Nie będzie już śmiecić makulaturą

Lidl powoli wycofuje drukowane gazetki handlowe. Dyskont chce, aby w zamian klienci korzystali z aplikacji mobilnej i materiałów w wersji cyfrowej.

Jeszcze parę lat temu standardem było, że każdego tygodnia znajdowaliśmy w skrzynce na listy po kilka gazetek promocyjnych lokalnych dyskontów. Większość z nich po krótkiej lekturze trafiała do kosza, co w ogólnym rozrachunku było nie tylko nieekonomiczne dla sklepów, ale też nieekologiczne w ujęciu marnotrawstwa papieru.

Sieć Lidl również dostrzega ten problem i mimo chęci dalszego wydawania aż trzech gazetek na tydzień, chce przynajmniej częściowo przejść na dystrybucję cyfrową – donoszą „Wiadomości Handlowe”. Jak czytamy, drukowane foldery pozostaną dostępne jedynie w małych i średnich miastach, podczas gdy w metropoliach zastąpi je aplikacja Lidl Plus.

Dokładnej listy nie ujawniono, ale dyskont ma wycofać gazetki z tych placówek, gdzie były one najmniej popularne. Faktem jest natomiast, że na przykład w stołecznej Warszawie od kilku tygodni liczba papierowych broszur ulega wyraźnemu zmniejszeniu, co po prostu widać gołym okiem podczas wizyty w sklepie.

Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska, podkreśla, że gazetki są ważnym elementem komunikacji z klientem i sieć nie zamierza z nich rezygnować. Ale jak wynika z przedstawionych danych, nakłady niektórych wydań zostały zmniejszone nawet o 70 proc. Znikają przy tym charakterystyczne stojaki promocyjne, umieszczane w okolicach wejść oraz kas.

Zauważmy, sam Lidl też coraz odważniej zachęca do instalowania swej aplikacji promocyjnej. Duża część spośród ofert specjalnych, w tym rabaty na kultowy Lidlomix, dostępnych jest tylko dla użytkowników apki. Co więcej, narzędzie często zaskakuje rabatami przy bardziej regularnych zakupach. Kwestia, jak wielu klientów uda się przekonać do nowych technologii.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WiadomościHandlowe.pl, oprac. własne