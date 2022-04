Kryzys na rynku półprzewodników? Chiny coraz bardziej samowystarczalne

Chiny stają się coraz bardziej samowystarczalne. Teraz w kwestii półprzewodników. Państwo Środka nie potrzebuje już tyle importować.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2021 wydawało się, że wiecznie chłonna chińska gospodarka przyjmie każde ilości półprzewodników. W kwestii układów wzrost wyniósł wtedy 33,6% w stosunku to analogicznego kwartału roku poprzedniego. To już jednak pieśń przeszłości.

Chiny coraz więcej układów tworzą u siebie

W pierwszych trzech miesiącach 2022 chiński import układów spadł o 9,6% w stosunku do analogicznego kwartału rok wcześniej. Chiny konsekwentnie prowadzą działania mające na celu zwiększenie samowystarczalności w tym sektorze. Lokomotywą jest tamtejszy SMIC. Firma przeznaczy w tym roku 5 miliardów dolarów na działania związane z badaniami i rozwojem. To więcej o pół miliarda niż rok wcześniej.

Coraz więcej układów Chiny kupują u siebie. Przede wszystkim chodzi o te produkowane w starszych technologiach. One są używane na przykład do produkcji samochodów i samolotów. Najmniejsze to domena smartfonów i tutaj na czele nadal są TSMC i Samsung.

Jednocześnie chiński eksport spadł o 4,6%, ale jego wartość wzrosła o 23,2%.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: scmp