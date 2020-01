Kraków testuje autonomiczny tramwaj

Ostatniej nocy, z 27 na 28 maja, w Krakowie odbył się test pierwszego w Polsce autonomicznego tramwaju, bez motorniczego w kokpicie. Podczas przejazdu z przystanku Muzeum Narodowe do Cichego Kącika to komputer decydował o ruszaniu z przystanku, prędkości, otwieraniu drzwi i włączeniu dzwonka.

Autonomiczny tramwaj

Podstawą do stworzenia autonomicznego tramwaju był wagon typu 126N, wyprodukowany przez nowosądecką firmę Newag. Dodano do niego specjalny układ sterowania, komunikujący się z głównym sterownikiem tramwaju, dzięki czemu możliwa jest jazda tramwaju bez motorniczego w kabinie. Autonomiczny system steruje prędkością, drzwiami, dzwonkiem oraz nadrzędnością sygnałów z pokładu pojazdu. Dzięki nawigacji satelitarnej oraz pomiarowi przebytej drogi tramwaj "wie", gdzie się w danym momencie znajduje. Pozwala to na automatyczne zatrzymywanie się na przystankach oraz wykonanie wszystkich czynności, które motorniczy wykonuje w takim miejscu (otwieranie i zamykanie drzwi, sygnał ostrzegawczy). Autonomiczny pojazd reaguje też na ograniczenia prędkości, izolatory sekcyjne itp.

Nadzór nad pracą motorniczego

Jak informuje serwis krakow.pl, nadrzędnym celem projektu "Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzia wspierającego pracę motorniczych" wdrożenie systemu wspomagającego pracę motorniczego i nadzorującego parametry jazdy, co ma skutkować poprawą bezpieczeństwa. Automat ma między innymi czuwać nad utrzymaniem prawidłowej prędkości, wykrywać przeszkody, dostosować prędkość do warunków, a także automatyzować rozruch i hamowanie na przystankach. Możliwa ma być też komunikacja z sygnalizacją świetlną, dzięki czemu tramwaj będzie mógł dostosować prędkość do cyklu zmiany świateł, by ruch pojazdu był płynniejszy.

Ostatecznym celem projektu jest wdrożenie pełnej automatyzacji jazdy tramwaju w ruchu miejskim.

- Kraków jest miastem, które cały czas jest zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz prowadzących, a także na środowisko. To właśnie w Krakowie została uruchomiona pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. To u nas odbył się pierwszy przejazd autonomicznego tramwaju. Wkrótce także zaprezentujemy mieszkańcom tramwaj, który na dystansie do nawet 3 kilometrów będzie mógł się poruszać bez sieci trakcyjnej. Te działania są prowadzone jednocześnie z zakupem nowych tramwajów. Tylko w tym roku do Krakowa zostanie dostarczonych 50 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów. W połowie tego roku zapadnie także decyzja w kwestii zakupu kolejnych nowoczesnych tramwajów.

- powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa

Projekt autonomicznego tramwaju jest realizowany we współpracy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Politechniką Krakowską (Instytut Pojazdów Szynowych) oraz firmami Newag, Cybid i Medcom.

