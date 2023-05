Smartfony znikają jak kamfora. Jeden co 6 minut

Londyn opanowała plaga kradzieży smartfonów. Złodzieje nie są co prawda szczególnie kreatywni, ale cały czas niezwykle efektywni.

Londyn zmaga się z plagą kradzieży telefonów, średnio jeden egzemplarz znika co sześć minut – wynika z badań przeprowadzonych przez lokalne władze.

Policyjna baza ujawnia, że w 2022 roku w stolicy Wielkiej Brytanii zgłoszono bagatela 91 tys. takich przypadków, co daje 248 urządzeń kradzionych dziennie. Jedynie 2 proc. z nich odzyskano.

Metropolitan Police twierdzi, że zapobieganie kradzieżom jest trudne i wskazuje, że służby prowadzą codzienne operacje mające na celu ograniczenie tego procederu.

Najwięcej kradzieży odnotowano w okręgach Westminster (25 899), Camden (7 892), Southwark (5 690) oraz Hackney (4 618). Bexley tymczasem może pochwalić się najmniejszą liczbą przestępstw (432).

Niestety wskaźnik odnalezienie telefonów jest równie niski w całym mieście, z najgorszymi wynikami w Westminster (1,3 proc.), Hackney (1,7 proc.) a także Camden (1,8 proc.), które znalazły się poniżej średniej wyliczonej dla całej metropolii.

Złodzieje poruszają się na rowerach

Szczególnie często występują kradzieże, podczas których złodziej porusza się na rowerze lub motocyklu. W lutym 26-letniej Sharon Browne-Peter mężczyzna na rowerze wyrwał telefon z ręki, podczas gdy kobieta czekała na autobus w Islington.

Wróciła do domu i natychmiast skontaktowała się z policją. Niestety nawet pomimo tego, że udało jej się wyśledzić lokalizację telefonu za pomocą aplikacji, policja poinformowała ją, że na ten moment nie może nic zrobić.

Podobna sytuacja spotkała Georginę Banham, która została okradziona przez mężczyznę na rowerze w Walworth w południowym Londynie.

Kobiecie wyrwano sprzęt, gdy rozmawiała przez telefon z ojcem. Udała się ona natychmiast do mieszkania i wypełniła internetowe zgłoszenie na policję. Banham przez cały czas śledziła lokalizację swojego telefonu, który przemieścił się z Londynu do Dubaju, a następnie do Shenzhen w Chinach. Nie otrzymała jednak żadnego wsparcia ze strony policji, jak twierdzi.

Tendencja kradzieży z 2022 wydaje się utrzymywać także w tym roku. W samym styczniu odnotowano już ponad 8,5 tys. zgłoszeń kradzieży urządzeń, z czego tylko 119 zwrócono właścicielom.

Londyńska policja poinformowała także, że ​​funkcjonariusze odzyskali w przeciągu ostatnich czterech miesięcy ponad 400 telefonów i połowę z nich zwrócili właścicielom, ale nie podali ogólnej liczby zgłoszeń kradzieży telefonów z tego roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BBC, oprac. własne