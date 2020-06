Konkurs: 2 kamery samochodowe Navitel do rejestrowania pokonywanych tras

To już ostatnie chwile, by wziąć udział w naszym konkursie, w którym do zgarnięcia są dwa wideorejestratory samochodowe marki Navitel. Na zgłoszenia czekamy tylko do końca tego tygodnia.

Wygraj kamerę samochodową Navitel!

Tylko do najbliższej niedzieli, 7 czerwca 2020 roku, można udzielać odpowiedzi w konkursie TELEPOLIS.PL, w którym nagrodami są dwa wideorejestratory firmy Navitel. Model MR250 VR to połączenie lusterka wstecznego, które stanowi wyposażenie samochodu, z kamerą rejestrującą to, co dzieje się przed nami. Dodatkiem jest tu tylna kamera, która może być użyta na przykład w charakterze kamery cofania. Navitel R600 GPS to z kolei mała kamera montowana do przedniej szyby samochodu, która dodatkowo może nas ostrzec przed fotoradarami (i nie tylko).

Przypominamy: aby wziąć udział w konkursie i dać sobie szansę na wygraną, należy udać się pod ten adres. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne szczegóły.

Źródło tekstu: wł.