Kolejne zwolnienia w HTC

​

​

Niestety, kolejne złe wieści dochodzą co nas z HTC. Okazuje się, że firma planuje kolejną już restrukturyzację.

HTC mimo zapisania pięknej karty w historii Androida, teraz nie radzi sobie zbyt dobrze. To zresztą eufemizm - w 2015 roku Tajwańczycy zwolnili 2250 pracowników, a w 2018 kolejnych 1500. Teraz w firmie z Republiki Chińskiej pracuje nieco ponad 3000 osób, ale producent zapowiada kolejne cięcia. Nie ma się co dziwić - obecnie jedynym dochodowym sektorem przedsiębiorstwa jest dział odpowiedzialny za HTC Vive. Jeśli natomiast chodzi o telefony - HTC próbował szukać swojej niszy, ostatnio były to urządzenia dla miłośników kryptowalut.

Nie wiadomo jeszcze ilu dokładnie pracowników będzie musiało szukać nowego pracodawcy, HTC oferuje jednak atrakcyjne warunki dla tych, którzy zrobią to dobrowolnie.

Zobacz HTC chce wskrzesić jeden ze swoich dawnych modeli

Źródło tekstu: gizchina, wł