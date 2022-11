KFC świętuje pogrom Żydów dodatkowym serem

Znana sieć barów szybkiej obsługi zdecydowała się na świętowanie mocno kontrowersyjnej rocznicy. KFC zachęcało dzisiaj klientów do swojego kurczaka z okazji... pogromu żydów w 1938 roku.

Niezależnie od wieku czy płci niemal każdy z nas ma obecnie w kieszeni smartfona. Wiele podmiotów zaczęło to wykorzystywać, oferując specjalne aplikacje. Konsument dostaje co i rusz atrakcyjne promocje, zaś dana firma zyskuje cenne źródło informacji o nawykach klientów, tak by jeszcze lepiej przywiązać ich do swoich usług.

Okazją do świętowania według KFC jest noc kryształowa

Podobnie jak McDonald's czy Burger King, tak i KFC ma swój program z kuponami. Nie ma w tym nic strasznego - w końcu instalowany jest dobrowolnie i zawsze można go usunąć. Czasami jednak zdarzają się "wpadki".

Niemiecki oddział KFC rozesłał dzisiaj użytkownikom swojej aplikacji dość groteskowy komunikat. Oryginał dostępny jest poniżej. W skrócie sieć restauracji zachęcała do świętowania "Reichspogromnacht", czyli nocy kryształowej. Tak, chodzi o pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech z 9 na 10 listopada 1938.

Oczywiście zachęta do "rozpieszczania się bardziej delikatnym serem z chrupiącym kurczakiem w KFCheese" spotkała się z oburzeniem Niemców. Restauracja dość szybko wystosowała kolejny komunikat, w którym możemy przeczytać przeprosiny za niestosowną wiadomość z "powodu błędu w systemie".

A jaka jest prawda? To faktycznie tragiczna w skutkach pomyłka. Nikt nie pisze i nie wysyła ręcznie tego typu powiadomień. Generuje je specjalny skrypt z wcześniej przygotowanej bazy szablonów. Podstawiane są tylko konkretne "okazje". Tutaj ktoś dał ciała spinając system z kalendarzem i nie pilnując listy wykluczeń.

