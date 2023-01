Mrożące krew sceny w aplikacji dla gejów, seryjny morderca w tle

Naśladowca Jeffreya Dahmera został skazany na 45 lat więzienie. Do zwabienia ofiary wykorzystał znaną aplikację mobilną.

Naśladowca Jeffreya Dahmera został skazany na 45 lat więzienia. Mężczyzna wzorował się na seryjnym mordercy, a do zwabienia ofiary wykorzystał znaną aplikację. Chociaż porwał innego mężczyznę, to na szczęście nie zdążył zrobić najgorszego, chociaż niewiele ku temu brakowało.

Naśladowca Dahmera korzystał z Grindr

Chance Seneca, który w momencie popełnienia przestępstwa miał 19 lat, do zwabienia swojej ofiary wykorzystał aplikację Grindr. Można ją określić mianem Tindera dla homoseksualistów. W ten sposób nawiązał kontakt z 18-letnim Holdenem Whitem. Mężczyźni ze sobą rozmawiali, aż w końcu zdecydowali się na spotkanie w czerwcu 2020 roku.

W trakcie spotkania Seneca nakłonił White'a do założenia kajdanek. Następnie go związał, rozebrał i przeniósł do łazienki, gdzie zamierzał go rozczłonkować. Dla pewności uderzył go w tył głowy młotkiem, podciął nadgarstek, a także dźgnął w kark za pomocą szpikulca do lodu. W ostatniej chwili zrezygnował ze swoich planów i sam zadzwonił na policję.

Chociaż Holden White odniósł poważne obrażenia i przez 3 dni był w śpiączce, to ostatecznie przeżył. W rozmowie z funkcjonariuszami Chance Seneca przyznał, że wzorował się na Jeffreyu Dahmerze. W tym tygodniu został ostatecznie skazany na 45 lat więzienia. Jego ofiara, w rozmowie z New York Times, przyznała, że liczył na dożywocie dla oprawcy.

Źródło zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider