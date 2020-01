iQOO zadebiutuje jako niezależna marka gamingowych smartfonów

Trend polegający na powstawaniu nowych marek znanych wcześniej jako serie smartfonów nie słabnie. Teraz na podobny pomysł wpadła firma Vivo, której smartfony iQQQ rozpoczną niedługo własne, niezależne życie.

iQOO to submarka firmy Vivo, pod którą dotąd ukazywały się przystępne cenowo, ale nieźle wyposażone smartfony gamingowe. Powstała w lutym 2019 roku, ale ma już na koncie kilka ciekawych modeli, niestety dostępnych tylko na rynku chińskich. Ani Vivo, ani tym bardziej iQOO nie są zbyt dobrze znane w naszej części świata, ale być może teraz się to zmieni. Od marca 2020 roku iQOO ma rozpocząć samodzielną działalność, niezależną od firmy-matki, Vivo. Ma to być marka premium, skoncentrowana na sprzęcie o wysokiej wydajności z gamingowym zacięciem.

Na początku iQOO ruszy na podbój Indii, czyli drugiego po Chinach niezwykle chłonnego rynku. Jak jednak sugeruje serwis 91mobiles, który jako pierwszy podał informację o planach Vivo, powołując się na własne źródła, debiut iQOO w Indiach będzie miał charakter międzynarodowy, czyli należy się spodziewać, że smartfony tego producenta trafią być może także do Europy.

Z serii iQOO wyszło w ostatnich miesiącach kilka ciekawych modeli, w tym Vivoo iQOO Pro i Vivo iQOO Pro 5G z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,41 cala i układem Snapdragon 855 Plus. Wśród nowości firmy w 2020 r. mają się znaleźć smartfony iQOO 3 i iQOO Neo 3. Według pierwszych przecieków ten pierwszy może być napędzany przez układ Snapdragon 865.

Niedawno podobną decyzję wydzielenia osobnej marki z linii smartfonów podjęła firma Xiaomi. W tym przypadku chodzi o POCO, które zadebiutuje jako niezależna firma, na początku też w Indiach. Wcześniej w podobny sposób zaistniała marka Redmi, a także należące do OPPO Realme.

Źródło tekstu: 91mobiles