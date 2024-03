Oryginalny iPhone trafił na sprzedaż. Nie uwierzysz, ile kosztuje

Na aukcję trafił niezwykle rzadki iPhone 4 GB pierwszej generacji. Cena wywoławcza zwala z nóg.

Jeśli interesujecie się branżą technologiczną, z pewnością docenicie kawał historii, który właśnie trafił na aukcję organizowaną przez do dom aukcyjny LCG Auctions. Mowa o fabrycznie nowym iPhone'ie pierwszej generacji i to w rzadkiej wersji 4 GB.

Legendarny smartfon trafił na aukcję

Urządzenie to model A1203 z 2007 roku, a więc jeden z absolutnie pierwszych egzemplarzy smartfona z Cupertino, jaki trafił do sprzedaży. Jego cena wywoławcza to zawrotne 10 000 dolarów. Spore przebicie w porównaniu do 499 dolarów, które trzeba było zapłacić za niego na premierę, prawda?

Ale jeśli uważacie, że ta cena zwala z nóg, to teraz lepiej usiądźcie. Fabrycznie nowe iPhone'y pierwszej generacji w wersji 4 GB to rzadki i wyjątkowo pożądany przez kolekcjonerów towarów. W zeszłym roku przez aukcje LCG Auctions przewinęły się dwa takie urządzenia. Ich ostateczne ceny sięgnęły odpowiednio 133 435 i 190 373 dolarów.

Przedstawiciele domu aukcyjnego nie ukrywają, że także w przypadku oferowanego aktualnie egzemplarza liczą na równie wysoką kwotę. Sama aukcja potrwa dwa tygodnie, do 24 marca 2024. Wtedy przekonamy się, czy padł kolejny rekord.

Zobacz: Tak ma wyglądać iPhone 16 Pro. Jedna zmiana na pewno Was ucieszy

Zobacz: Kosmiczna aukcja. Każdy może kupić meteoryt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: marleyPug / Shutterstock.com, LCG Auctions

Źródło tekstu: 9to5Mac, LCG Auctions