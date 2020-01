Bank ING zainwestował milion w platformę mobilności miejskiej Vooom

ING Bank Śląski zainwestował 1 milion zł w spółkę rozwijającą aplikację Vooom, nabywając tym samym pakiet mniejszościowy 8%. Partnerzy zacieśniają współpracę merytoryczną nad rozwojem pierwszego polskiego zintegrowanego systemu mobilności miejskiej MaaS (Mobility-as-Service).

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy marketingowej pomiędzy ING Bankiem Śląskim a Vooom nastąpiło w dniu 15 stycznia 2020 roku. ING Bank Śląski zainwestował 1 milion złotych i nabył pakiet mniejszościowy 8%.

- Ochrona środowiska to ważny element długoterminowej strategii naszego banku, dlatego proaktywnie wspieramy Vooom, który dzięki swojej filozofii, zaawansowaniu technologicznemu i wizji umożliwi zmiany postaw mieszkańców w zakresie zrównoważonego transportu oraz przyczyni się do rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlatego podjęliśmy decyzję dotyczącą zaangażowania kapitałowego w spółkę Vooom w wysokości 1 miliona złotych oraz współpracy w zakresie udostępnienia aplikacji – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.



Vooom umożliwia użytkownikom indywidualnym w największych polskich miastach przemieszczanie się za pomocą pojazdów „na minuty”, komunikacji miejskiej oraz taksówek, wszystko z poziomu jednej aplikacji. Klientom biznesowym Vooom oferuje rozwiązanie benefitowe, dzięki któremu firmy mogą dofinansować swoim pracownikom codzienne dojazdy do pracy. Formuła aplikacji pozostawia swobodę podróżującemu – to od niego zależy, czy użyje środków, jadąc do lub z biura, czy też w swoim czasie wolnym.

Obecnie Vooom pracuje nad stworzeniem planera, który - dzięki zaawansowanym modelom predykcyjnym oraz uczeniu maszynowemu – ma ułatwić użytkownikom dojazd na czas w optymalny dla nich sposób. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże na przygotowanie planera prawie 3 miliony złotych.

Źródło zdjęć: Vooom

Źródło tekstu: ING Bank Śląski