ING Bank alarmuje. Masz tę aplikację? Mogą Ci wyczyścić konto

Oszuści, którzy do tej pory szukali swoich ofiar głównie na OLX, wzięli na celownik użytkowników aplikacji Vinted.

ING Bank Śląski wydał ostrzeżenie, w którym zwraca uwagę swoich klientów na oszustów panoszących się zarówno po serwisie OLX, jak i aplikacji Vinted, co jest pewnego rodzaju nowością. Uważać musi każdy, kto sprzedaje coś za pomocą obu usług, bowiem nieświadomie może dać nieuprawnionej osobie dostęp do swojego konta, co grozi utratą wszystkich oszczędności.

Jak działają oszuści na OLX i Vinted?

Sposób działania oszustów jest z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej strony niezwykle skuteczny. Niezależnie od serwisu proces rozpoczyna się od kontaktu ze sprzedającym, w którym oszust przekonuje o zakupie wystawionego przedmiotu. Na skrzynkę e-mailową trafia wiadomość, w której znajduje się przekierowanie do strony wyglądającej zupełnie jak witryna naszego banku lub innych pośredników płatności. Na nich jesteśmy proszeni o podanie nie tylko danych do konta, ale także danych osobowych, w tym numeru PESEL, PIN-u, loginu i hasła, a także kodu SMS do potwierdzenia płatności.

🚨Uwaga!

Oszustwo 'na kupującego', spotykane dotychczas głównie na OLX, pojawiło się również na portalu Vinted.



Oszust udaje zainteresowanego kupnem, po czym podsyła link do fałszywej płatności. Podanie numeru karty grozi utratą pieniędzy!



Bądźcie ostrożni! pic.twitter.com/yL7UhrEY0L — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) September 20, 2021

Łatwo się domyślić, że po podaniu wszystkich tych informacji oszuści uzyskują dostęp do naszego konta, co wiąże się z utratą wszystkich pieniędzy. Co gorsze, bank niewiele jest w stanie pomóc w takiej sytuacji. Pieniędzy raczej nie da się odzyskać, bo przecież sami daliśmy dostęp do naszego konta. Nieświadomie, ale jednak.

Czytaj SMS-y od nas. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz. Gdy, np. w treści SMS-a informujemy, że zmieniasz numer do autoryzacji, dodajesz odbiorcę albo aktywujesz aplikację – a tego nie zlecasz, to właściwie pewne, że na Twoim koncie bankowym jest zalogowany oszust

- czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Jednocześnie ING prosi wszystkich użytkowników, którzy podejrzewają, że mogli paść ofiarą ataku, o kontakt z infolinią. My natomiast przestrzegamy przed klikaniem w niesprawdzone linki i nadmierne ufanie stronom internetowym, które wyglądają jak witryny banku lub systemów płatności. Uważajcie też na próby załatwienia spraw poza Allegro, OLX lub Vinted. Lepiej wszystko sprawdzić trzykrotnie, niż stracić wszystkie pieniądze.

