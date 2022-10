Grupa Iliad będzie oszczędzać energię. Zobacz, w jaki sposób

Grupa Iliad, która jest w Polsce właścicielem sieci Play oraz UPC, zamierza we Francji oszczędzać energię elektryczną. W tym celu operator będzie wyłączać na noc wybrane częstotliwości w stacjach bazowych swojej sieci komórkowej.

W nocy głównie śpimy, więc mniej korzystamy z sieci komórkowych. Nie ma więc potrzeby, by stacje bazowe działały w pełnym zakresie. Z tego powodu Grupa Iliad, właściciel Play i UPC Polska, już we wrześniu 2021 roku rozpoczął wyłączanie na noc pasma 2600 MHz, wykorzystywanego przez sieć LTE we Francji. W tym roku operator poszedł dalej, ograniczając nocne działanie BTS-ów jeszcze bardziej.

Zobacz: Play daje 1400 GB za darmo. Podpowiadamy, jak skorzystać

Zobacz: UPC Polska ma zapłacić 12,5 mln zł kary. Wiemy za co

Od września 2022 roku Grupa Iliad zaczęła wyłączać na noc pasmo 2100 MHz dla sieci 3G i 4G oraz pasmo 3700 MHz dla sieci 5G. Ograniczenia mają też dotyczyć pasm 1800 MHz i 700 MHz dla sieci 4G. Ma to przynieść oszczędność energii elektrycznej na poziomie ponad 10%, nie mając jednocześnie wpływu na jakość usług. Jeśli jakieś wyłączone w nocy pasmo będzie potrzebne, to automatycznie zostanie włączone.

Iliad zobowiązał się również do ograniczenia chwilowego zużycia energii elektrycznej w swoich centrach danych do poziomu 7,05 MW na czas od 1 do 24 godzin. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy we francuskiej sieci elektroenergetyczniej zacznie brakować mocy.

Francuska grupa wdraża też inne pomysły na ograniczenie zużycia energii. Jest to na przykład obniżenie temperatury w wykorzystywanych pomieszczeniach, zarówno w godzinach pracy (o 2 stopnie), jak i poza nimi (o 2 dodatkowe stopnie). Operator ogranicza też działanie klimatyzacji do pomieszczeń, w których temperatura przekracza 26°C, a także wdraża rozwiązania oszczędzające prąd przez oświetlenie czy sprzęt IT.

Zobacz: Rosja. Operatorzy żądają zmniejszenia kar, prawo mniej istotne

Zobacz: Masz stary smartfon? Odsprzedaj go Orange i zgarnij prezent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kraft74 / Shutterstock.com, Iliad

Źródło tekstu: Iliad, Telko.in