HyperOS wygląda jak MIUI. Zobacz nowy system Xiaomi

Wraz z premierą smarfonów Xiaomi 14 zadebiutuje nowy system Xiaomi HyperOS 1.0. Producent zapewnia, że przeprojektował go od podstaw, jednak najwyraźniej nie dotyczy to interfejsu użytkownika.

Dwa dni temu Xiaomi oficjalnie ogłosiło, że wkrótce, wraz z premierą smartfonów z linii Xiaomi 14, zadebiutuje również nowy system producenta, HyperOS 1.0. Będzie nie tylko zarządzał nowymi flagowymi smartfonami, ale trafi także do sprzętów AioT, a nawet samochodów.

Xiaomi podkreśla, że prace nad HyperOS trwają już o 6 lat. Nie jest to tylko nakładka na Androida, choć system Google’a stanowi trzon HyperOS. Drugim elementem systemu jest Vela, platforma oprogramowania IoT oparta na systemie wbudowanym NuttX. Według zapewnień producenta całość została stworzona od podstaw, co sugeruje powiew świeżości.

Silniki programowe to jedno, a interfejs użytkownika to drugie. Jak się okazuje, w tym przypadku Xiaomi postawiło na sprawdzone wzorce, a z zewnątrz HyperOS wygląda jak stary, dobry MIUI. Tak wynika ze zrzutów ekranu nowego systemu, które trafiły już do sieci. Jest też kilka nagrań wideo z nowym telefonem i zdjęcia.

Jak widać, nie zmienił się wygląd pulpitu i ikon, skopiowany także został niemal identyczne Centrum kontroli, czyli rozwijany panel szybkich ustawień z ikonami funkcji i suwakami jasności czy dźwięku. Również aplikacje systemowe wydają się znajome. Jest trochę różnic w rozmieszczeniu elementów czy ich wielkości, ale ogólna stylistyka pozostaje bez zmian. Wiadomo na pewno, że HyperOS będzie witał użytkownika trochę unowocześnionym ekranem blokady, jak z iOS 17.

Trzeba jednak podkreślić, że zrzuty pochodzą ze wczesnej wersji beta HyperOS. Pewne szczegóły mogą się więc jeszcze zmienić, ale i tak będą to raczej kosmetyczne poprawki.

First Look: HyperOS new walls, clocks and lockscreen customization. pic.twitter.com/o2r72g7GtB — Rajesh Rajput (Technobuzz) (@iRaj_r) October 18, 2023

Wykorzystanie interfejsu MIUI 14 w nowym HyperOS nie dziwi – podobnie było zresztą z Huaweiem i jego EMUI na Androidzie, a później rozwijanym już oddzielnie HarmonyOS. Wynika to z jednego strony z dążenia do minimalizacji kosztów, z drugiej też producent zapewne nie chce odstraszać milionów użytkowników czymś zupełnie nieznanym.

Mimo tego w sieci już zaczynają pojawiać się głosy, że HyperOS to tylko MIUI ze zmienioną nazwą, co znalazło swój wyraz w poniższym memie.

Zobacz: Xiaomi 14 z HyperOS 1.0 oficjalnie zapowiedziany. Premiera na dniach

Zobacz: Xiaomi 14 z nowym systemem HyperOS. To oficjalny koniec MIUI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl