Huawei przedstawia... telefon z dwunastoma aparatami

Ile aparatów ma mieć wasz telefon? Tak. Niektórzy w branży zdają się naprawdę tak uważać. Hiszpański oddział Huawei postanowił z tego zażartować. Oto Huawei Nova 8 z dwunastoma aparatami.

Rynek smartfonów zna sporo trendów, które można przyrównać do owczego pędu. Raz rozbrajającą szczerością wykazał się Sony, który usuwając jacka 3,5 mm w serii XZ2 argumentował to tym, że... inni tak robią. Japończycy przywrócili go potem w serii II. Mamy też naprawdę dużo konkursów na udowadnianie kto ma większego. Mieliśmy wyścig na megapiksele czy na liczbę aparatów. Teraz niczym dziwnym nie są telefony z nawet pięcioma sensorami aparatu głównego. A co jakby telefon miał dwanaście aparatów?

Hiszpański oddział Huaweia postanowił zadać to pytanie. Hiszpanie wymyślili zatem telefon Huawei Nova 9 2.0, który zamiast czterech aparatów ma ich aż dwanaście. Trzeba przyznać, umiejętności graficzne w oddziale hiszpańskim są bardzo wysokie. Sam smartfon wygląda bardzo surrealistycznie, ale... czy do tego nie dojdziemy, o ile się nie opamiętamy? Z drugiej strony Huawei jest naprawdę klasą samą w sobie, jeśli chodzi o warstwę fotograficzną. Kto tam wie, na co w Shenzhenie wpadną...

