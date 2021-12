Huawei zamieszany w obozy pracy? Pokazano dowody

Washington Post twierdzi, że kontrowersyjny materiał pochodzi wprost ze strony Huawei. Został szybko usunięty, ale dziennikarze zdążyli go pobrać i przetłumaczyć.

Nie ma co ukrywać, Stany Zjednoczone stają na uszach, by Huawei pogrążyć, a kolejne zarzuty wysypują się niczym grzyby po deszczu. Zazwyczaj jednak narracja jest dość ogólnikowa, żeby nie powiedzieć naciągana. Jak z niesławnymi backdoorami, gdzie jedynym konkretem jak na razie jest demon Telnet znaleziony w jednym z routerów we Włoszech, w dodatku bez dostępu do internetu. Nie tym razem.

Dziennik Washington Post zarzuca Huawei, że ten był zaangażowany w budowę technologii dla obozów pracy i systemów nadzoru ludności w chińskim regionie Sinciang. I przedstawia dowód w formie prezentacji PowerPoint, odnalezionej ponoć wprost na publicznych serwerach firmy.

Jak wynika z przedstawionej analizy, materiały zostały utworzone w latach 2014-20 i były przeznaczone na potrzeby wewnętrzne, o czym świadczą liczne dopiski o poufności. Sporo slajdów ciężko zaadresować, ale są też takie, w których bez trudu można doszukać się dwuznaczności.

Przykład widoczny powyżej dotyczy zunifikowanej platformy inteligentnych więzień, która wedle opisu The Post ma usprawniać efektywność tego typu placówek zarówno w kontekście resocjalizacji, jak i bezpieczeństwa. Jak dodaje źródło, prezentowana technologia Huawei nie bez powodu została ulokowana w regionie Sinciang, bo jest to obszar zamieszkiwany przez dużą liczbę Ujgurów. Mniejszości muzułmańskiej, o której wykorzystywanie do pracy przymusowej Chiny oskarżane są regularnie.

Inny przykład to system nadzoru publicznego, wykorzystywany ponoć na codzień w stolicy regionu, Urumczi. Wprawdzie prezentacja skupia się wyłącznie na jego cechach technologicznych, nie zastosowaniu, ale dziennikarze ponownie wiążą sprawę z Ujgurami. Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o zdolność systemu do rozpoznawania pochodzenia etnicznego. Resztę łatwo dopowiedzieć.

W grudniu ubiegłego roku inny amerykański dziennik, BuzzFeed News, nazwał Sinciang jednym z największych ognisk łamania praw człowieka, stawiając podobne zarzuty co teraz Washington Post, choć wówczas wyłącznie na bazie wypowiedzi grupy osób i zdjęć satelitarnych. Huawei na razie tematu nie komentuje.

