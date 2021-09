Huawei i USA dochodzą do porozumienia - Meng Wanzhou wraca do Chin

Wreszcie pojawiła się pierwsza jaskółka znormalnienia stosunków między Huaweiem oraz USA. Doszło do porozumienia odnośnie Meng Wanzhou - wicedyrektor Huaweia i jednocześnie dyrektor finansowej.

Trzy lata temu Meng Wanzhou będąca dyrektor finansową Huaweia i jednocześnie córką założyciela firmy trafiła do aresztu domowego. Historia jest o tyle ciekawa, że wszystko wydarzyło się... na lotnisku w Kanadzie. Na wniosek (jakby inaczej) USA. Co było rzekomą przewiną Meng? Handel z Iranem. Od tego czasu Chinka przebywała w areszcie domowym w swojej posiadłości w Vancouver. W tym czasie jej prawnicy wprost określali działanie Kanady i USA jako kolejny przejaw starcia z Chinami. Teraz jednak Meng i Huawei zawarli porozumienie z USA. Ma ono trwać cztery lata, podczas których Chinka zobowiąże się do przestrzegania go i zapłaty kary.

Należy jednak wspomnieć, że te cztery lata obejmują już trzy lata spędzone w areszcie domowym, a więc Meng zostanie tylko rok stosowania się do niego. Wicedyrektor Huaweia wreszcie mogła wrócić do domu i od razu z tego skorzystała. Kobieta już jest w Chinach. Państwo Środka pozwoliło wrócić do Kanady Michaelowi Spavorowi i Michaelowi Kovrigowi. Pierwszy z nich jest skazany za szpiegostwo, drugiego proces nie zdążył się zakończyć.

