Rząd zdelegalizował setki haseł. Nie, to nie żart

Wielka Brytania, walcząc o bezpieczeństwo swych obywateli w sieci, zdelegalizowała zbyt proste hasła. I nie, to nie jest żart.

Przed używaniem prymitywnych haseł, takich jak 123456 czy qwerty, przestrzega się regularnie. Również w Polsce, co czynią takie firmy jak Check Point czy Bitdefender. Wiadomo jednak doskonale, jak jest. Eksperci jedno, a społeczeństwo drugie.

Ale może jest jakiś sposób, by ludzi uświadomić? Cóż, Wielka Brytania nie bawi się w subtelności i tworzenia zbyt oczywistych haseł po prostu zakazała. Ustawą.

W ustawie PSTI, która weszła w życie 29 kwietnia, władze brytyjskie nakazały producentom smart elektroniki, aby ich urządzenia zostały programowo zabezpieczone przed używaniem prostych haseł przez użytkowników.

Brzmi to może abstrakcyjnie, ale zamysł jest nieszczególnie wyszukany. Jeśli użytkownik wpisze zakazany ciąg, to ten ma zostać, w oparciu o predefiniowaną listę, odrzucony.

Dążymy do tego, aby Wielka Brytania stała się najbezpieczniejszym miejscem w Internecie na świecie, a te nowe przepisy stanowią ważny krok w kierunku bezpieczniejszego cyfrowego świata

– komentuje Jonathan Berry, minister nauki i innowacji.

Implementacja takiej mechaniki jest z kolei niezbędna do dopuszczenia danego produktu do sprzedaży na terenie Zjednoczonego Królestwa. I co ważne, w równym stopniu dotyka wszystkich, a nie tylko firm zarejestrowanych na Wyspach.

Czy to Brytyjczykom wyjdzie, zobaczymy. Fakt jest taki, że rankingi popularności haseł regularnie ujawniają absurdalną wręcz ignorancję w tej materii. A skoro nie marchewką, to może kijem się uda.

