Google zapłacił 326,7 mln USD zaległych podatków w Australii

Jest jedna rzecz, której wielkie koncerny są tak niechętne, że zrobią co tylko się da by jej uniknąć. Chodzi rzecz jasna o podatki. W ich ściąganiu jest ostatnio bardzo skuteczny australijski fiskus - tym razem "przekonał" on Google.

Wcześniej Australijczykom udało się skutecznie ściągnąć podatki z Apple'a, Microsoftu i Facebooka. Te trzy firmy zapłaciły łącznie 1,25 miliarda dolarów australijskich czyli ok 862 miliony dolarów amerykańskich. Tym razem dołączył do nich Google.

Umowa Google'a z Australią obejmuje okres od 2008 do 2018. Kwota jaką zgodził się zapłacić amerykański koncern wynosi 481,5 mln dolarów australijskich. Ta suma przekłada się na 326,7 mln dolarów amerykańskich.

