Ukryta funkcja w Google. Niewielu zna, a bywa zbawienna

Każdy, kto regularnie poszukuje w Google konkretnych informacji, wie doskonale, jak irytujący potrafi być to proces. Zamiast odpowiedzi, wyszukiwarka coraz częściej raczy użytkowników falą reklam. Albo treściami pisanymi pod SEO, których autorzy celowo – i niekoniecznie zgodnie z faktyczną tematyką tekstu – stosują dziesiątki popularnych fraz tylko po to, by uzyskać kliknięcie.

Google wprawdzie obiecuje, że śmieciowe treści wkrótce trafią pod topór, ale kiedy to się stanie i czy w ogóle, ciężko powiedzieć. Za to potrzeba skorzystania z wyszukiwarki może pojawić się w każdej chwili i dobrze byłoby móc zrobić to w sposób optymalny już teraz.

Narzędzie zawężania wyników może być naprawdę pomocne

Stosunkowo niewiele osób wie, że wyniki wyświetlane w Google można zawęzić. Służy do tego funkcja, która dostępna jest po prawej stronie ekranu komputera w zakładce Narzędzia. Standardowo wyszukiwarka wyświetla wszystkie wyniki, ale zmieniając tryb jej pracy, uzyskamy jedynie wyniki dokładne.

Czym są wyniki dokładne? Z tym filtrem Google nie stosuje synonimów ani innych językowych niuansów i wyświetla wyłącznie te strony, które wpisaną frazę zawierają w sposób dosłowny. Przy okazji znacząco zmniejsza to liczbę wyświetlanych reklam, gdyż w ich przypadku również wymagana jest dosłowność i nie wystarcza skierowanie kampanii na dany profil zainteresowań (np. na nowe technologie dla frazy telefon komórkowy).

Warto zauważyć, dokładne wyszukiwanie może być szczególnie przydatne również wtedy, gdy wyszukujemy jakiejś specyficznej, unikatowej frazy, a wyszukiwarka z uporem maniaka chce ją poprawiać na inną, w swym mniemaniu poprawną. W trybie dokładnym autokorekta zostaje wyłączona.

Oczywiście tryb dokładny jest dostępny nie tylko na komputerach, ale także na smartfonach. Stosowna opcja znajduje się w kategorii Narzędzia wyszukiwania, na tym samym pasku, gdzie są też inne filtry, limitujące wyniki na przykład jedynie do Zdjęć albo Wideo. Mała uwaga: zazwyczaj trzeba ten pasek przewinąć palcem w maksymalnie w lewo.

