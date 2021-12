Google spada z tronu. Sensacyjny lider wśród stron internetowych

Google.com nie jest już najchętniej odwiedzaną domeną na świecie. Mijający rok 2021 przynosi nowego lidera – wynika z rankingu Cloudflare.

Domena Google.com, w której subdomenach znajdują się też szalenie popularne usługi jak Mapy czy Dysk, wydaje się wręcz naturalnym liderem, ale nie tym razem. W roku 2021 bowiem, jak wynika z danych Cloudflare, firma z Mountain View musi uznać wyższość TikToka. Ten nie tylko zostawia w tyle wszystkie inne media społecznościowe, ale też wygrywa jako najpopularniejsza strona w sieci. Bezwzględnie.

Przez to Facebook spada na miejsce trzecie, a Microsoft – czwarte. Apple z kolei pierwszą piątkę zamyka, podczas gdy Netflix z niej wypada. Wprawdzie tutaj może dojść jeszcze do małej roszady, gdyż, jak zauważono, w minionym roku ostatnia prosta pozwoliła streamingowemu potentatowi podskoczyć o jedną lokatę, kosztem Amazonu, ale podium pozostaje raczej nienaruszalne.

Warto zauważyć, że pozycja w rankingu domen, choć rok do roku poprawiona aż o sześć oczek, nie jest największym sukcesem TikToka w 2021 roku, a bardziej swoistą kropką nad i. Przypomnijmy, we wrześniu serwis raportował 1 mld aktywnych użytkowników w skali miesiąca, a także wyprzedzenie Facebooka pod względem liczby pobrań aplikacji, co na dobrą sprawę już samo w sobie pozwalało mu cieszyć się tytułem króla social media.

Żeby jednak nie było zbyt słodko, sam ranking może być nieprecyzyjny, gdyż, jak wprost przyznaje Cloudflare, bazuje wyłącznie na danych z publicznego serwera nazw DNS 1.1.1.1. Nie obejmuje tym samym wszystkich unikatowych wyświetleń poszczególnych stron, a wyłącznie pewną ich część. Niemniej, jako że metodologia wciąż jest taka sama, daje satysfakcjonującą porównywalność wyników w ujęciu rocznym.

