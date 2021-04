Google i Sony wspólnie sprowadzą 360 Reality Audio na Androida

Google i Sony będą wspólnie pracować nad lepszym dźwiękiem dla topowych telefonów z Androidem. Do wielu modeli z wyższej półki może trafić system 360 Reality Audio.

360 Reality Audio to system dźwięku przestrzennego, bazujący na kodeku MPEG-H 3D. Aktualnie można z niego skorzystać na smartfonach Sony Xperia z wyższej półki (mają osobny czip), w słuchawkach i głośnikach tego producenta oraz kilku innych. Wymagane jest również odpowiednie źródło dźwięku. Najprościej zdobyć muzykę w formacie 360 Reality Audio z usługi Tidal. Warto. Muzyka słuchana w ten sposób nabiera głębi i brzmi bardziej naturalnie.

Wiele wskazuje na to, że niebawem ten system będzie dostępny także dla użytkowników Androida, którzy nie używają sprzętu Sony. Świadczą o tym zmiany w kodzie Android Open Source Project. Wygląda na to, że programiści Sony i Google wspólnie pracują nad wprowadzeniem dekodowania MPEG-H 3D do komponentu MPEG4Extractor, odpowiedzialnego za odtwarzanie multimediów na Androidzie. To zapewne wstęp do wprowadzenia obsługi 360 Reality Audio do Androida. Komentarz inżyniera Sony wymienia nawet konkretne spotkanie o nazwie „Android OS 360RA support”, więc możemy być pewni, że Google i Sony mają wspólne plany.

Co to znaczy dla użytkowników? Aktualnie 360 Reality Audio wymaga kompatybilnych słuchawek lub głośników oraz odpowiedniego źródła dźwięku (Tidal, Amazon Music, Nugs.net). Wybór jest więc ograniczony.

Sony i Google mogą to zmienić. Jeśli Android dostanie wbudowany dekoder MPEG-H 3D, każda aplikacja będzie mogła skorzystać z odtwarzania dźwięku przestrzennego. Wiele wskazuje na to, że nie będzie trzeba kupować specjalnych słuchawek czy głośników, by się tym dźwiękiem cieszyć, a dźwięk przestrzenny będzie dostępny dla każdej aplikacji. Android mógłby dostać także system wirtualizacji, który zasymuluje przestrzeń na każdych słuchawkach. Mogłoby to być rozwiązanie podobne do przetwornika Creative Super X-Fi, który można podłączyć do dowolnego telefonu i skonfigurować dowolne słuchawki do kształtu swoich uszu.

Nie wiemy jeszcze, czy 360 Reality Audio ma szansę trafić do Androida 12.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: XDA Developers