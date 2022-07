Google poszedł po rozum. Ogarnie denerwujące reklamy

Reklamy w Google to temat na osobną książkę. Użytkownicy smartfonów z systemem Android często natrafiają na sytuację, w której ich rozgrywka w grze mobilnej jest przerwana przez nachalne reklamy, które niejednokrotnie nie są w żaden sposób dostosowane do wieku odbiorcy. Teraz ma się to w końcu skończyć.

W najbliższej przyszłości reklamy w Google czeka prawdziwa rewolucja. Koniec z trzyminutowymi nagraniami muzycznymi, reklamami aplikacji-wirusów i trailerami gier pokazującymi rozgrywkę nie mającą nic wspólnego z rzeczywistą.

O rewolucji poinformował na twitterze Mishaal Rahman, edytor techniczny w Esper. Według niego zmiany wejdą w życie już wkrótce, bo 31 sierpnia 2022 roku. W najbliższej przyszłości wyskakujące reklamy pełnoekranowe, niezależnie od formatu i tego, czy pojawiają się spontanicznie, czy zostały wywołane przez użytkownika, będą musiały zamknąć się w ciągu 15 sekund. W przeciwnym wypadku nie będą spełniały nowych standardów Google i zostaną z miejsca usunięte.

Google Play has announced a bunch of policy changes that will take effect later this year, prohibiting unexpected interstitial ads, requiring FLAG_SECURE to be respected, restricting which apps can use VPNService, and more. Here's a summary: