Google gasi światło. Zniknie jedna z usług

Platforma Google Currents zakończy swą działalność w 2023 roku. To już drugie nieudane podejście spółki z Mountain View do komunikatorów dla firm.

Google Currents zostało wprowadzone w 2019 roku jako zamiennik dla zamykanego wówczas Google+, mający wypełnić lukę w sektorze narzędzi komunikacyjnych dla firm i grup roboczych.

Projekt ten nigdy jednak nie przebił się do masowej świadomości, a co za tym idzie szybko spadł w niszę. Dość powiedzieć, że sami twórcy na oficjalniej witrynie Google Workspace Updates wspominali o nim raptem trzykrotnie, z czego raz tytułem zapowiedzi. Formalny pochówek był więc tylko kwestią czasu.

Jak ogłoszono, już w 2023 roku platforma Currents przejdzie do historii, a do tego czasu zostanie całkowicie aplikacjami Chat (daw. Hangouts Chat) i Spaces, które mają w międzyczasie zyskać pełną integrację z Gmailem. Co ciekawe, jest to niejako krok wstecz, bo obydwie wspomniane pojawiły się na rynku dwa-trzy lata przed Currents, ale ponoć teraz zostaną przekrojowo ulepszone.

Choć Google znany jest z szybkiego ubijania wielu swych projektów, czego znamienitym przykładem są chociażby treści z cyklu YouTube Originals, jest duże prawdopodobieństwo, że akurat los Currents był z góry przesądzony.

Serwis ArsTechnica zauważa, że kiedy w pośpiechu zamykano Google+, o czym, przypomnijmy, zaważył krytyczny błąd bezpieczeństwa, trzeba było znaleźć jakiś spadochron dla użytkowników biznesowych. Nawet taki klejony na kolanie.

Mówiąc wprost, platforma Currents od początku była tylko rozwiązaniem tymczasowym i to tłumaczy też, dlaczego poświęcano jej tak niewiele czasu pod względem PR-owym. Mimo wszystko na zewnątrz może to bawić. Nie dość bowiem, że Google w relatywnie krótkim czasie uśmierca drugą platformę dla firm, to w dodatku drugi raz taki los spotyka markę Currents.

Przypomnijmy, w latach 2011-13 pod tą samą nazwą występował agregator czasopism, później przemianowany na Newsstand. Ostatecznie wchłonięty zaś w roku 2018 przez Google News.

Źródło zdjęć: Shutterstock (pixinoo)

Źródło tekstu: ArsTechnica, oprac. własne